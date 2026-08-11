Bio je kapetan prvaka svijeta, a onda postao prvi smijenjeni premijer u povijesti zemlje

Imran Ahmed Khan Niazi, rođen 5. listopada 1952., ime je koje u Pakistanu i svijetu izaziva podijeljene, ali uvijek snažne reakcije. Upravo je on gost novog izdanja serijala Net.hra "Karijera nakon karijere".

Legenda na terenu

Potekavši iz imućne paštunske obitelji i obrazovan na elitnim sveučilištima poput Oxforda, Khan je svoju prvu karijeru izgradio na sportskim terenima. Smatran jednim od najvećih "all-roundera" u povijesti kriketa, bio je jednako izniman kao bacač i kao udarač. Kapetanom pakistanske reprezentacije postao je 1982. i postao međunarodna zvijezda. Vrhunac sportske slave dosegnuo je 1992. godine, kada je kao kapetan odlučno vodio pakistansku momčad do njihove prve i jedine pobjede na Svjetskom prvenstvu u kriketu, pobjedom protiv Engleske u finalu. Umirovio se iste godine kao sportska legenda. U 88 Test mečeva postigao je 3.807 poena i osvojio 362 wicketa, a 2009. primljen je u ICC Kuću slavnih kriketa.

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Transformacija i ulazak u politiku

Nakon sportske karijere, Khan je doživio duboku osobnu promjenu. Odbacio je svoj prethodni "playboy" imidž, okrenuo se vjeri i sufijskom misticizmu te se posvetio filantropiji. Potaknut smrću majke od raka, osnovao je prvu specijaliziranu onkološku bolnicu u Pakistanu, a godine 1996. ulazi u politiku osnivanjem stranke Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Predstavljajući se kao "autsajder" u odnosu na korumpirane političke dinastije, Khan je godinama gradio svoj imidž. Postao je vješt populist, spajajući anti-elitističku, anti-zapadnu i anti-korupcijsku retoriku s islamskim vrijednostima, obećavajući promjenu. Njegova poruka rezonirala je s mladom, obrazovanom urbanom srednjom klasom, a masovni skupovi su privlačili stotine tisuća ljudi, te su stvorili kult ličnosti oko bivšeg igrača kriketa kao "Kaptana" koji će zemlju izvesti na pravi put.

Premijerski mandat i pad s vlasti

Nakon više od dva desetljeća političke borbe, trud se isplatio 2018. godine kada je PTI osvojio najviše glasova, a Imran Khan postao premijer. Iako mu je mandat bio obilježen obećanjima o Novom Pakistanu, socijalnoj državi bez korupcije, ubrzo se suočio s teškom ekonomskom krizom, rastućom inflacijom i optužbama da je na vlast došao uz podršku moćne vojske.

Odnosi s istim vojnim establišmentom kasnije su se pogoršali, što se smatra ključnim razlogom njegovog pada. U travnju 2022. godine, nakon niza prebjega iz koalicije, postao je prvi premijer u povijesti Pakistana smijenjen izglasavanjem nepovjerenja, a Khan je za svoj pad okrivio SAD tvrdeći da su orkestrirale njegovo svrgavanje zbog neovisne vanjske politike i približavanja Rusiji i Kini.

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Od atentata do zatvorske ćelije

Njegovim svrgavanjem nije završila njegova politička borba, već je započela nova, još dramatičnija faza. Organizirao je masovne prosvjede tražeći prijevremene izbore, a u studenom 2022. preživio je pokušaj atentata kada je upucan u nogu. Pravni problemi su se gomilali, a njegovo uhićenje u svibnju 2023. zbog optužbi za korupciju izazvalo je val nasilnih prosvjeda njegovih pristaša. Iako je Vrhovni sud proglasio to uhićenje nezakonitim, ponovno je uhićen u kolovozu 2023. i od tada se nalazi u zatvoru suočen s više od 170 optužnica. Unatoč svemu, i dalje uživa golemu popularnost, a njegova borba iz zatvorske ćelije nastavlja oblikovati nestabilnu političku scenu Pakistana.