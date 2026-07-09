FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'STRATEŠKI PARTNER EU-A' /

Grlić Radman u Pakistanu najavio otvaranje ureda za izdavanje viza

Grlić Radman u Pakistanu najavio otvaranje ureda za izdavanje viza
×
Foto: STR/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

ovo je prvi službeni posjet jednog hrvatskog visokog dužnosnika toj zemlji

9.7.2026.
11:29
Maja Mahovlić
STR/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravi u četvrtak u Pakistanu, u prvom službenom posjetu jednog hrvatskog visokog dužnosnika toj zemlji, gdje je najavio skoro otvaranje ureda za izdavanje viza kako pakistanski državljani više ne bi morali ići u treće zemlje po vize za Hrvatsku. 

Cilj njegovog posjeta je otvoriti novo poglavlje u odnosima s azijskom zemljom koja broji 259 milijuna stanovnika. 

Grlić Radman se u Islamabadu sastao s premijerom Šebazom Šarifom, šefom diplomacije Išakom Darom i predsjednikom senata Jusafom Razom Gilanijem. Ministar je na konferenciji za medije pozvao na veću trgovinsku razmjenu dviju zemalja, naglasivši da su hrvatske tvrtke poput Končara i Dalekovoda već prisutne u Pakistanu. 

Hvalio je Hrvatsku kao zemlju povoljnog geopolitičkog položaja, energetsko čvorište i zbog njene iznimne prometne povezanosti kao vrata prema europskom tržištu. Najavio je da će se u Islamabadu uskoro otvoriti ured za izdavanje viza da pakistanski državljani više ne moraju ići u treće zemlje kako bi im se odobrio dolazak u Hrvatsku. 

Poziv u Dubrovnik

Grlić Radman je Pakistan nazvao "ključnim partnerom EU-a", pa je pohvalio i njegovu ulogu u posredovanju između SAD-a i Irana, što je bila još jedna od tema razgovora. O toj razmjeni će na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU-a idući tjedan izvijestiti svoje europske kolege. 

Pakistanski ministar Dar naglasio je da postoji "dobra volja" za produbljivanje odnosa s obje strane te da stoga očekuje daljnje susrete u narednim mjesecima i godinama. Grlić Radman pozvao ga je u uzvratni bilateralni posjet, kao i na sudjelovanje na Dubrovnik Forumu iduće godine. 

Pakistanski mediji pišu da Islamabad radi na općenitom produbljivanju odnosa s Europom, kroz veću trgovinu, investicije i diplomatsku suradnju. 

U svom obraćanju pakistanski ministar je rekao da je s Grlićem Radmanom razgovarao o mogućnosti održavanju susreta poslovnih zajednica dviju država. Dar je također hvalio hrvatske tvrtke u Pakistanu, pa pozvao i one druge da iskoriste "povoljnu investicijsku politiku” u njegovoj zemlji. Pozdravio je otvaranje ureda za otvaranje viza, pa pozvao na pregovore o ukidanju dvostrukog oporezivanja između dviju država. 

Gordan Grlić RadmanPakistanViza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike