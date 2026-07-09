Grlić Radman u Pakistanu najavio otvaranje ureda za izdavanje viza

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravi u četvrtak u Pakistanu, u prvom službenom posjetu jednog hrvatskog visokog dužnosnika toj zemlji, gdje je najavio skoro otvaranje ureda za izdavanje viza kako pakistanski državljani više ne bi morali ići u treće zemlje po vize za Hrvatsku.

Cilj njegovog posjeta je otvoriti novo poglavlje u odnosima s azijskom zemljom koja broji 259 milijuna stanovnika.

Grlić Radman se u Islamabadu sastao s premijerom Šebazom Šarifom, šefom diplomacije Išakom Darom i predsjednikom senata Jusafom Razom Gilanijem. Ministar je na konferenciji za medije pozvao na veću trgovinsku razmjenu dviju zemalja, naglasivši da su hrvatske tvrtke poput Končara i Dalekovoda već prisutne u Pakistanu.

Hvalio je Hrvatsku kao zemlju povoljnog geopolitičkog položaja, energetsko čvorište i zbog njene iznimne prometne povezanosti kao vrata prema europskom tržištu. Najavio je da će se u Islamabadu uskoro otvoriti ured za izdavanje viza da pakistanski državljani više ne moraju ići u treće zemlje kako bi im se odobrio dolazak u Hrvatsku.

Poziv u Dubrovnik

Grlić Radman je Pakistan nazvao "ključnim partnerom EU-a", pa je pohvalio i njegovu ulogu u posredovanju između SAD-a i Irana, što je bila još jedna od tema razgovora. O toj razmjeni će na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU-a idući tjedan izvijestiti svoje europske kolege.

Pakistanski ministar Dar naglasio je da postoji "dobra volja" za produbljivanje odnosa s obje strane te da stoga očekuje daljnje susrete u narednim mjesecima i godinama. Grlić Radman pozvao ga je u uzvratni bilateralni posjet, kao i na sudjelovanje na Dubrovnik Forumu iduće godine.

Pakistanski mediji pišu da Islamabad radi na općenitom produbljivanju odnosa s Europom, kroz veću trgovinu, investicije i diplomatsku suradnju.

U svom obraćanju pakistanski ministar je rekao da je s Grlićem Radmanom razgovarao o mogućnosti održavanju susreta poslovnih zajednica dviju država. Dar je također hvalio hrvatske tvrtke u Pakistanu, pa pozvao i one druge da iskoriste "povoljnu investicijsku politiku” u njegovoj zemlji. Pozdravio je otvaranje ureda za otvaranje viza, pa pozvao na pregovore o ukidanju dvostrukog oporezivanja između dviju država.