Trump naprasno otkazao delegaciju pregovarača: 'Nema smisla. Imamo sve karte u rukama'

Ni 24 sata nakon najave o dolasku visoke američke delegacije u Pakistan na razgovore s Iranom, predsjednik SAD-a Donald Trump za Fox News je izjavio da u Islamabad neće poslati izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.

Trumpova odluka o otkazivanju puta uslijedila je nakon što je iranska delegacija, predvođena ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, napustila pakistansku prijestolnicu, javlja Sky News

Iranci su u Pakistanu boravili radi konzultacija s tamošnjim dužnosnicima, no do izravnog susreta s Amerikancima na kraju nije došlo.

"Rekao sam im da nema smisla letjeti 18 sati da bi se tamo sjedilo i razgovaralo o ničemu. Mi imamo sve karte u rukama, oni su ti koji trebaju zvati nas", izjavio je Trump. Dodao je kako je američka pozicija jasna i da više ne planira trošiti resurse na diplomatske misije koje ne obećavaju brze i konkretne rezultate pod njegovim uvjetima.

Podsjetimo, u petak je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt najavila da će američki izaslanici Witkoff i Kushne otputovati u Pakistan kako bi "saslušali Irance".

Arakči objasnio principe Irana

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči iznio je u subotu rezerve prema američkim stavovima i rekao da je u Pakistanu objasnio principijelne stavove svoje zemlje, dok Islamabad posreduje novim naporima za okončanje rata u kojem su ubijene tisuće ljudi i koji je uzburkao globalna tržišta.

Arakči se sastao s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i drugim visokim dužnosnicima, ali nisu poznati detalji razgovora. Arakči je prema iranskim izvorima napustio Islamabad.

Washington i Teheran nalaze se u skupoj slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte.

Sukob ulazi u deveti tjedan, a Trump je ovog tjedna produljio primirje koje je počelo 24. lipnja. Rat je doveo cijene energije do višegodišnjih maksimuma, potaknuo inflaciju i umanjio izglede za globalni rast.

Arakči je "objasnio principijelne stavove naše zemlje u vezi s najnovijim događajima vezanima uz primirje i potpuni kraj nametnutog rata protiv Irana", priopćeno je na službenom ministrovom profilu na Telegramu.

Na pitanje o teheranskim rezervama prema američkim stavovima u pregovorima, iranski diplomatski izvor u Islamabadu rekao je Reutersu da "u principu iranska strana neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve".

