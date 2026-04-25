Lavrov žestoko optužio SAD, američka vojska pogodila brod u Pacifiku: 'Ubili smo dvoje narkoterorista'

Rat na Bliskom istoku ušao je u 56. dan. U Islamabadu se očekuje dolazak Stevea Witkoffa, posebnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa te njegovog zeta ⁠Jareda ​Kushnera. Pregovore s Iranom u kojima će Pakistan posredovati, najavila je dan ranije glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u intervjuu za Fox News.

Ključni događaji:

Trump: Iran želi razgovarati i dati ponudu

Poruka iz Irana: ‘Nismo tražili razgovore sa SAD-om‘

Trumpov šalje Witkoffa i Kushnera 'da saslušaju Irance'

Američka vojska pogodila brod u istočnom Pacifiku i ubila dvoje ljude

Tijek događaja:

4.31 - Američka vojska u petak je izjavila da je pogodila brod u istočnom Pacifiku, ubivši dvije osobe, u najnovijem takvom napadu koji su skupine za ljudska prava osudile kao "izvansudska ubojstva", a Washington opisao kao napad usmjeren na "narkoteroriste".

Američko Južno zapovjedništvo tvrdilo je da su brodom napadnutim u petak upravljale "Označene terorističke organizacije" koje nisu identificirale.

Navedeno je da nitko iz vojske nije ozlijeđen, a ubijene su opisali kao "muške narkoteroriste", bez navođenja detalja.

Objavljen i video

"Obavještajne službe potvrdile su da je plovilo prolazilo poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je sudjelovalo u operacijama krijumčarenja narkotika", izvijestilo je američko Južno zapovjedništvo na X-u. Objavili su i video isječak od 16 sekundi.

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

Američka vojska izvela je brojne takve smrtonosne napade u istočnom Pacifiku posljednjih tjedana. Administracija predsjednika Donalda Trumpa napadala je plovila koja ga optužuju za prijevoz narkotika. U napadima američke vojske na takva plovila od rujna je poginulo više od 170 ljudi.

Stručnjaci i zagovornici ljudskih prava, kako u SAD-u tako i diljem svijeta, doveli su u pitanje zakonitost napada. Human Rights Watch i Amnesty International rekli su da napadi predstavljaju "nezakonita izvansudska ubojstva". Američka unija za građanske slobode odbacila je tvrdnje Trumpove administracije protiv onih koje cilja kao "nepotkrijepljene tvrdnje koje šire strah".

Lavrov tvrdi da SAD odbacuje međunarodne konvencije i slijedi vlastite interese

02.44 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu emitiranom u petak optužio je Sjedinjene Države da napuštaju međunarodno priznate diplomatske konvencije u nastojanju da ostvare vlastite interese, posebno u dominaciji energetskim tržištima.

Lavrov je u intervjuu za rusku državnu televiziju rekao da Washington, u svojim odnosima s Latinskom Amerikom i Bliskim istokom, "nas vraća u svijet u kojem ništa nije postojalo" u međunarodnom pravu.

"Sjedinjene Države službeno su izjavile da im nitko ne može diktirati", rekao je u intervjuu, čiji je tekst objavljen na web stranici Ministarstva vanjskih poslova.

"Brine samo o vlastitoj dobrobiti i spremne su braniti tu dobrobit svim sredstvima - državnim udarima, otmicama ili atentatima na čelnike zemalja koje posjeduju prirodne resurse koji su potrebni Amerikancima."

"Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti. Imaju doktrinu dominacije na globalnim energetskim tržištima.“

Lavrov je aludirao na uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji u siječnju i ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima krajem veljače.

Sjedinjene Države, rekao je Lavrov, "odrezale su" Europu, pozivajući europske države da napuste sada oštećeni plinovod Sjeverni tok koji prenosi ruski plin u Njemačku i podržavajući pozive Europske unije da se Mađarska i Slovačka obeshrabre u kupnji ruskog plina.

"Ovo nije pristup međunarodnim odnosima. To je pokušaj povratka u kolonijalno doba", rekao je Lavrov, osuđujući europsku politiku kao vođenu "arogancijom i prezirom prema drugima".

Čak i u nastojanju da se riješi četverogodišnji rat u Ukrajini, rekao je, Sjedinjene Države promiču prednosti "ogromnih ekonomskih prilika".

"Istodobno, sve što sam upravo opisao događa se paralelno. Izbacuju nas sa svih globalnih energetskih tržišta", rekao je.

"Ako smo spremni provoditi obostrano korisne projekte na našem teritoriju i pružiti Amerikancima ono što ih zanima... onda se i naši interesi moraju poštovati. Zasad to ne vidimo", dodao je.

