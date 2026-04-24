Procurila 'bomba' iz Pentagona: Trump ovu državu želi izbaciti iz NATO-a?

Interni e-mail Pentagona navodi opcije kojima bi Sjedinjene Države kaznile saveznike iz NATO-a za koje vjeruju da nisu podržali američke operacije u ratu s Iranom, uključujući suspendiranje Španjolske iz Saveza i preispitivanje američkog stajališta o britanskom polaganju prava na Falklandske otoke, izjavio je američki dužnosnik za Reuters.

Političke opcije detaljno su opisane u dopisu koji izražava frustraciju zbog percipirane nesklonosti ili odbijanja nekih saveznika da Sjedinjenim Državama odobre pristup, korištenje baza i prava preleta za rat u Iranu, rekao je dužnosnik, koji je želio ostati anoniman.

U e-mailu se navodi da je to "apsolutni minimum za NATO", prema riječima dužnosnika, koji je dodao da opcije kruže na visokim razinama u Pentagonu. Jedna od opcija predviđa suspendiranje "teških" zemalja s važnih ili prestižnih položaja u NATO-u.

Trump ih je oštro kritizirao

Predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao saveznike u NATO-u jer nisu poslali svoje mornarice kako bi pomogli otvoriti Hormuški tjesnac, koji je zatvoren za pomorski promet nakon početka zračnog rata 28. veljače. Također je izjavio da razmatra povlačenje iz Saveza. "Zar ne biste i vi da ste na mom mjestu?" upitao je Trump Reuters u intervjuu 1. travnja, odgovarajući na pitanje je li povlačenje SAD-a iz NATO-a mogućnost.

Međutim, e-mail ne sugerira da Sjedinjene Države to učine, rekao je dužnosnik. Također se ne predlaže zatvaranje baza u Europi. Ipak, dužnosnik je odbio reći uključuju li opcije široko očekivano američko povlačenje dijela snaga iz Europe.

Upitan za komentar o e-mailu, glasnogovornik Pentagona Kingsley Wilson odgovorio je: "Kao što je predsjednik Trump rekao, unatoč svemu što su Sjedinjene Države učinile za naše NATO saveznike, oni nisu bili uz nas. Ministarstvo rata će osigurati da predsjednik ima vjerodostojne opcije kako bi naši saveznici prestali biti tigar od papira i umjesto toga odradili svoj dio posla. Nemamo daljnjih komentara o bilo kakvim internim raspravama u tom smislu."

Američka pomoć se ne podrazumijeva

Američko-izraelski rat s Iranom otvorio je ozbiljna pitanja o budućnosti 76 godina starog Saveza i izazvao neviđenu zabrinutost da SAD možda neće priteći u pomoć europskim saveznicima u slučaju napada, kako nalaže članak 5. osnivačkog ugovora, kažu analitičari i diplomati.

Britanija, Francuska i drugi kažu da bi pridruživanje američkoj pomorskoj blokadi značilo ulazak u rat, ali da bi bili voljni pomoći u održavanju tjesnaca otvorenim nakon što se postigne trajni prekid vatre ili sukob završi. No, dužnosnici Trumpove administracije naglašavaju da NATO ne može biti jednosmjerna ulica. Izražavaju frustraciju Španjolskom, gdje je socijalističko vodstvo reklo da neće dopustiti korištenje svojih baza ili zračnog prostora za napad na Iran. Sjedinjene Države imaju dvije važne vojne baze u Španjolskoj: mornaričku postaju Rota i zračnu bazu Morón.

Političke opcije navedene u e-mailu imale bi za cilj poslati snažan signal saveznicima u NATO-u s ciljem suzbijanja osjećaja da se američka pomoć podrazumijeva, rekao je dužnosnik, rezimirajući e-mail. Opcija suspendiranja Španjolske iz Saveza imala bi ograničen učinak na američke vojne operacije, ali značajan simbolički utjecaj, tvrdi se u e-mailu.

Dužnosnik nije otkrio kako bi Sjedinjene Države mogle provesti suspenziju Španjolske, a Reuters nije mogao odmah utvrditi postoji li u NATO-u mehanizam za to. "Mi ne radimo na temelju e-mailova. Radimo na temelju službenih dokumenata i vladinih stajališta, u ovom slučaju Sjedinjenih Država", rekao je španjolski premijer Pedro Sanchez uoči sastanka čelnika Europske unije na Cipru.

'Rat puno toga razotkrio'

Dopis također uključuje opciju razmatranja ponovne procjene američke diplomatske potpore dugogodišnjim europskim "imperijalnim posjedima", poput Falklandskih otoka u blizini Argentine. Na web stranici State Departmenta stoji da otocima upravlja Ujedinjeno Kraljevstvo, ali na njih i dalje polaže pravo Argentina, čiji je libertarijanski predsjednik Javier Milei Trumpov saveznik. Britanija i Argentina vodile su kratki rat 1982. oko otoka nakon što ih je Argentina neuspješno pokušala zauzeti. Oko 650 argentinskih i 255 britanskih vojnika poginulo je prije predaje Argentine.

Trump je više puta izvrijeđao britanskog premijera Keira Starmera, nazivajući ga kukavicom zbog nespremnosti da se pridruži američkom ratu s Iranom. Rekao je da on "nije Winston Churchill", a britanske nosače zrakoplova ocijenio je "igračkama". Britanija isprva nije dopustila američkim zrakoplovima da koriste dvije britanske baze za napade na Iran, ali je kasnije pristala dopustiti obrambene misije usmjerene na zaštitu stanovnika regije, uključujući britanske građane, usred iranske odmazde.

Obraćajući se novinarima u Pentagonu ranije ovog mjeseca, ministar obrane Pete Hegseth rekao je da je rat s Iranom "puno toga razotkrio", napominjući da iranski projektili većeg dometa ne mogu pogoditi Sjedinjene Države, ali mogu dosegnuti Europu. "Dobivamo pitanja, blokade ili oklijevanja... Nemate baš savez ako imate zemlje koje nisu spremne stati uz vas kada ih trebate", rekao je Hegseth.

