Pio je osam kava dnevno kako bi ostao budan, no iza umora krila se teška dijagnoza

Bez obzira na to koliko se rano budio za smjene ili koliko je kofeina unosio tijekom dana, ništa nije moglo ublažiti iscrpljenost koja je mjesecima pratila Conora Mulvanertona. Ono što je isprva pripisivao stresu i napornom radnom ritmu pokazalo se kao upozorenje na ozbiljnu bolest koja mu je u potpunosti promijenila život.

Prvi znakovi koje je lako zanemariti

"Iako se ne ponosim time, bilo je dana kada bih popio osam espressa, a svejedno bih nakon posla mogao zaspati", ispričao je 26-godišnjak iz New Jerseyja.

U ranim dvadesetima takve je simptome lako pripisati užurbanom načinu života. Nakon fakulteta pokušavao je pronaći posao u oglašivačkoj industriji, dok je istodobno radio jutarnje smjene kao barista. Umor je s vremenom postao njegova svakodnevica.

"Prve simptome primijetio sam u proljeće 2024. godine. Radio sam jutarnje smjene u Starbucksu i ustajao u 3:50. Tijekom smjene pio sam velike količine kofeina, ali bih po povratku kući svejedno odmah zaspao", prisjetio se.

Tijekom ljeta pojavio se još jedan simptom – noćno znojenje. Budući da se nije događalo redovito, ni on ni njegova obitelj nisu mu pridavali posebnu pozornost.

"Uvjeravao sam sebe da je riječ o ljetnim vrućinama i da roditelji samo pokušavaju uštedjeti na klimatizaciji", rekao je.

Dijagnoza koja mu je promijenila život

U srpnju 2024., nakon dvije godine traženja posla, Mulvanerton je dobio privremeni posao u korporativnom oglašavanju u New Yorku. Bio je optimističan i vjerovao da mu se život konačno okreće nabolje.

No, ubrzo su se pojavili zdravstveni problemi koji su doveli do šokantnog otkrića. Ultrazvuk je pokazao značajno povećane limfne čvorove.

"Prije dijagnoze Hodgkinova limfoma nisam ni znao što su limfni čvorovi", priznao je.

Dana 14. studenoga 2024. liječnici su mu dijagnosticirali Hodgkinov limfom drugog stadija, rak limfnog sustava koji je važan dio imunološkog sustava. Dugotrajan, neobjašnjiv umor i noćno znojenje među simptomima su koje stručnjaci upozoravaju da ne treba ignorirati jer mogu upućivati na ozbiljna zdravstvena stanja, uključujući i limfome, piše People.

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