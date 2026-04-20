Kako je Trump od čovjeka koji ne zna nijedan citat iz Biblije postao veći katolik od pape?

'BLASFEMIJA' /

Ako u ponoć nemate planova onda navijte alarm, jer na livestreamu možete pratiti kako Donald Trump iz Ovalnog ureda čita Bibliju. To je posebno zanimljivo jer se prošli tjedan posvađao s papom Lavom i objavio sliku sebe kao Isusa, ali i zato jer se cijeli svijet pita je li njegov ministar obrane umjesto Biblije nekidan citirao Pulp Fiction. Nije se baš ni američki predsjednik pokazao kao neki veliki poznavatelj, u jednom intervjuu nije se mogao sjetiti nijednog jedinog citata iz Biblije, hostiju je zvao malim krekerom, a Bibliju tiskanu u Kini, koju je svojedobno prodavao za 60 dolara, svećenici su prozvali blasfemičnom. Više pogledajte u prilogu