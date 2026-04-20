Usman je iz Pakistana došao u Hrvatsku: 'Na početku je bilo loše, nije bilo grijanja'

'MALO TEŠKO' /

Stižu nova, stroža pravila za boravak i rad stranih radnika. Po njima, jasno je označena kvadratura, čak i visina stropa u kojima borave. Uz to, strani radnici će morati pokazati i dokaz da su cijepljeni.

Prenatrpane sobe, nehumani uvjeti i iskorištavanje stranih radnika - takvi prizori uskoro bi trebali otići u povijest. Usman je iz Pakistana došao prije šest godina. I prvi smještaj nije mu bio baš najbolji.

"Na početak bio sam u Karlovac, tamo je bilo lošije, na početak, nije bilo tad puno stranaca, nije bilo grijanje tamo, ostalo bilo ok, ima prozore i sve, ali nije bilo grijanja to je bio malo teško", kaže Usman.

