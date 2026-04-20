Obrat u Osijeku nakon upita RTL-a Danas: Podigli grobne naknade pa povukli cjenik

Uplatnice za grobnu naknadu stigle su Osječanu sa zagrebačkom adresom, Goranu Šimiću. Zbog iznosa je bio u nevjerici.

"Taj račun je bio 181 posto veći nego što je bio račun za prethodne godine. Ja sam poslao jedan ljubazni e-mail Ukopu kojim ih upozoravam na nenamjernu pogrešku", rekao je Šimić.

No, stigao mu je odgovor da nije greška i da uistinu umjesto dosadašnja 32 eura ove godine treba platiti 90.

'To je malo pretjerano'

Cijena grobne naknade određena je prema površini grobnih mjesta pa tako za ona do 2 četvorna metra treba platiti 50 eura, od 2 do 4 četvorna metra 70 eura, od 4 do 6 četvornih metara 90 eura, a za ona veća 120 eura.

"Šok, ako sam ja lanjske godine plaćao groblje 9 eura i 74 centa, a da mi sada bude groblje 70 eura, to je malo pretjerano", rekao je Gojko iz Osijeka.

"Govorimo o usluzi koja nije nekakav luksuz, nije nešto što netko može ili ne mora kupiti, može promijeniti dobavljača, ne mora promijeniti dobavljača, nema izbora jednostavno", poručio je Šimić.

Osječani šokirani

Takav postupak komunalnog poduzeća šokirao je i ogorčio Osječane.

"Pa sve je šokiralo, normalno, ako će to biti onda je to stvarno puno", rekao je Ivan.

"Nije u redu, najviše recimo što se tiče starijih ljudi jer penzioneri koji nemaju možda veće penzije to za njih nije nimalo lako", smatra Zvonko.

Novi cjenik naglo povučen

RTL Danas je tražio odgovore i u poduzeću Ukop i u osječkoj gradskoj upravi. Od jutra je vladao grobni muk, a poslijepodne se komunalno poduzeće oglasilo priopćenjem u kojem poskupljenje obrazlaže stvarnim troškovima održavanja groblja, ali i povlači novi cjenik.

"Gradonačelnik je naložio dodatnu provjeru i obustavu primjene do dopune postojećih analiza. Ukop povlači dostavljene uplatnice i obustavlja primjenu novog cjenika što znači da građani koji su zaprimili uplatnice iste nisu dužni platiti", priopćili su iz komunalnog poduzeća.

Građanima koji su račune platili novac će biti vraćen, Grad Osijek će subvencionirati usluge Ukopa kako ne bi došlo do dodatnog opterećenja građana, a Ukop će nastaviti analizu troškova i modela naplate s ciljem uspostave održivog, pravednog i transparentnog sustava, navodi se u priopćenju tog komunalnog poduzeća.