Uništeni spomenici i neprepoznatljiv Mirogoj nakon oluje: Tomašević najavio pomoć građanima

Nevrijeme koje je u prošli tjedan zahvatilo Zagreb oštetilo je i groblje Mirogoj. Oluja je srušila oko 200 stabala i uništila pojedina grobna mjesta. Igor Rađenović, voditelj podružnice Gradska groblja pri Zagrebačkom Holdingu, odmah nakon olujnog nevremena rekao je da stanje na Mirogoju nije dobro.

Službeno je Mirogoj otvoren, ali zbog radova koji su u tijeku, službe apeliraju na građane da do završetka sanacije i uklanjanja stabala izbjegavaju posjete zbog opasnosti.

Vezano uz štete na gradskim grobljima, gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da će Grad Zagreb provjeriti policu osiguranja Zagrebačkog holdinga i donijeti odluku oko isplate financijske pomoći građanima.

'Nakon preciznije procjene razmjera oštećenja te provjere police osiguranja Zagrebačkog holdinga koja ne pokriva ovakvu štetu, u koordinaciji s upravom Zagrebačkog holdinga i u konzultaciji s klubovima vladajuće većine, predložit ću Gradskoj skupštini da Grad Zagreb zasebnom odlukom utvrdi financijsku pomoć građanima koja će biti isplaćena za štetu nastalu na nadgrobnim spomenicima na gradskim grobljima', dodao je.

Maksimalni iznos financijske pomoći i postotak pokrića troškova, Tomašević kaže da će se utvrditi sljedeći tjedan. Građani će prijave štete moći uputiti Zagrebačkom holdingu, a više detalja o načinu i rokovima prijave će Zagrebački holding će objaviti također sljedeći tjedan.

U galeriji pogledajte kako Mirogoj izgleda nekoliko dana nakon katastrofalne oluje u Zagrebu