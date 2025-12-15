FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEKI NAŠ' /

Bizarno na Jadranu, vozač projurio kroz groblje - objavili video: 'Tu ni mrtvačka kola ne ulaze'

Bizarno na Jadranu, vozač projurio kroz groblje - objavili video: 'Tu ni mrtvačka kola ne ulaze'
×
Foto: Screenshot Facebook

U crnom automobilu provozao se među grobovima, uslijedile reakcije

15.12.2025.
10:43
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pogrebno poduzeće "Čempresi" iz Šibenika objavilo je bizarnu snimku na društvenim mrežama.

Naime, nadzorne kamere snimile su nekoga tko je odlučio mrtvo-hladno provozati se automobilom između grobova.

U objavi su napisali: „Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo jučer je za ne povjerovati – autom kroz groblje, između grobova gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da niti jedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga. Iako su njemačke reg. oznake, mislim da ovo nije Nijemac, nego neki naš. U svakom slučaju, nadležnima će biti proslijeđen video i snimka.“

Uslijedili su komentari:

„Ljudi iskoriste svaku priliku kad je njihov komod u pitanju. Stavite rampe.“

„Triba ga dobro kaznit.“

No bilo je i onih koji su podijelili slična iskustva iz Zagreba:

„Na Mirogoju u Zagrebu ljudi koji su invalidi ili teško pokretni mogu dogovoriti s upravom groblja dozvolu za dolazak vozilom do grobnog mjesta, ako je to moguće s obzirom na raspored grobova. Uprava groblja odredi dan i period u tom danu kada je to osobi dopušteno.“

POGLEDAJTE Stručnjaci upozoravaju: 'Ovo bi djecu moglo otjerati na mračnu stranu interneta'

šibenikGrobljeBizarno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'NEKI NAŠ' /
Bizarno na Jadranu, vozač projurio kroz groblje - objavili video: 'Tu ni mrtvačka kola ne ulaze'