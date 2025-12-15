Bizarno na Jadranu, vozač projurio kroz groblje - objavili video: 'Tu ni mrtvačka kola ne ulaze'

Pogrebno poduzeće "Čempresi" iz Šibenika objavilo je bizarnu snimku na društvenim mrežama.

Naime, nadzorne kamere snimile su nekoga tko je odlučio mrtvo-hladno provozati se automobilom između grobova.

U objavi su napisali: „Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo jučer je za ne povjerovati – autom kroz groblje, između grobova gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da niti jedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga. Iako su njemačke reg. oznake, mislim da ovo nije Nijemac, nego neki naš. U svakom slučaju, nadležnima će biti proslijeđen video i snimka.“

Uslijedili su komentari:

„Ljudi iskoriste svaku priliku kad je njihov komod u pitanju. Stavite rampe.“

„Triba ga dobro kaznit.“

No bilo je i onih koji su podijelili slična iskustva iz Zagreba:

„Na Mirogoju u Zagrebu ljudi koji su invalidi ili teško pokretni mogu dogovoriti s upravom groblja dozvolu za dolazak vozilom do grobnog mjesta, ako je to moguće s obzirom na raspored grobova. Uprava groblja odredi dan i period u tom danu kada je to osobi dopušteno.“

POGLEDAJTE Stručnjaci upozoravaju: 'Ovo bi djecu moglo otjerati na mračnu stranu interneta'