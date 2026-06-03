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Dok navijate za Hrvatsku /

Pred SP kreće akcija! Nakon što popijete pivo, ovaj potez mogao bi biti važniji od reciklaže

Pred SP kreće akcija! Nakon što popijete pivo, ovaj potez mogao bi biti važniji od reciklaže
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Slogan "Vrati me u igru“ simbolično ističe važnost ponovne upotrebe staklene ambalaže i njezinu ulogu u kružnom gospodarstvu

3.6.2026.
14:48
Hina
Davor Puklavec/PIXSELL
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Grupacija proizvođača piva Hrvatske gospodarske komore (HGK) pokrenula je uoči Svjetskog prvenstva u nogometu treće izdanje inicijative "Vrati me“, ovoga puta pod sloganom "Vrati me u igru", kako bi naglasila važnost povrata pivskih boca, koje se mogu upotrijebiti i do 20 puta.

I male svakodnevne navike mogu imati dugoročno pozitivan učinak na okoliš, ističe HGK-ova grupacija uoči svjetskog nogometnog prvenstva, za vrijeme kojega se pivo pojačano pije.

Slogan "Vrati me u igru“ simbolično ističe važnost ponovne upotrebe staklene ambalaže i njezinu ulogu u kružnom gospodarstvu", kaže se u priopćenju Grupacije proizvođača piva HGK. 

"Vjerujemo da zajedničkim djelovanjem možemo potaknuti naviku povrata ambalaže i osnažiti principe kružnoga gospodarstva u Hrvatskoj", rekao je predsjednik grupacije Miroslav Holjevac.

Grupacija upućuje na istraživanje Francuske agencije za zaštitu okoliša (ADEME), prema kojemu višekratno upotrebljiva staklena ambalaža ostvaruje sustavnu okolišnu prednost u odnosu na jednokratnu staklenu ambalažu već nakon dva do četiri ciklusa uporabe, neovisno o transportnim udaljenostima u rasponu od 25 do 600 kilometara.

Istraživanje organizacije Zero Waste Europe u suradnji sa Sveučilištem u Utrechtu, pokazalo je da se zahvaljujući sustavu povrata i ponovne upotrebe, ista boca može upotrijebiti i do dvadeset puta, čime se smanjuje potreba za proizvodnjom nove ili jednokratne ambalaže, a smanjuje se i količina otpada, navodi se u priopćenju.

Ujedno se smanjuju i emisije stakleničkih plinova, koje mogu biti i do 85 posto manje u usporedbi s jednokratnim alternativama. 

Kada je riječ o higijeni i pouzdanosti, grupacija ističe da se vraćene boce temeljito industrijski dezinficiraju i prolaze detaljnu kontrolu kvalitete uz pomoć suvremene tehnologije, uključujući kamere i infracrvene zrake. Provjeravaju se dimenzije boce, grlo, dno i stijenke, a tek nakon što zadovolji sve sigurnosne standarde boca se ponovno puni i vraća u trgovine ili lokale.

Uporabom povratne staklene ambalaže smanjuje se i potreba za sirovinama potrebnima za proizvodnju novih boca čime se dodatno pridonosi očuvanju prirodnih resursa poput kvarcnog pijeska i sode.

Više informacija o kampanji i prednostima povratne pivske staklene ambalaže dostupno je na službenoj internetskoj stranici kampanje www.vratime.hr.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
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