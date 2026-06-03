Pred SP kreće akcija! Nakon što popijete pivo, ovaj potez mogao bi biti važniji od reciklaže

Grupacija proizvođača piva Hrvatske gospodarske komore (HGK) pokrenula je uoči Svjetskog prvenstva u nogometu treće izdanje inicijative "Vrati me“, ovoga puta pod sloganom "Vrati me u igru", kako bi naglasila važnost povrata pivskih boca, koje se mogu upotrijebiti i do 20 puta.

I male svakodnevne navike mogu imati dugoročno pozitivan učinak na okoliš, ističe HGK-ova grupacija uoči svjetskog nogometnog prvenstva, za vrijeme kojega se pivo pojačano pije.

Slogan "Vrati me u igru“ simbolično ističe važnost ponovne upotrebe staklene ambalaže i njezinu ulogu u kružnom gospodarstvu", kaže se u priopćenju Grupacije proizvođača piva HGK.

"Vjerujemo da zajedničkim djelovanjem možemo potaknuti naviku povrata ambalaže i osnažiti principe kružnoga gospodarstva u Hrvatskoj", rekao je predsjednik grupacije Miroslav Holjevac.

Grupacija upućuje na istraživanje Francuske agencije za zaštitu okoliša (ADEME), prema kojemu višekratno upotrebljiva staklena ambalaža ostvaruje sustavnu okolišnu prednost u odnosu na jednokratnu staklenu ambalažu već nakon dva do četiri ciklusa uporabe, neovisno o transportnim udaljenostima u rasponu od 25 do 600 kilometara.

Istraživanje organizacije Zero Waste Europe u suradnji sa Sveučilištem u Utrechtu, pokazalo je da se zahvaljujući sustavu povrata i ponovne upotrebe, ista boca može upotrijebiti i do dvadeset puta, čime se smanjuje potreba za proizvodnjom nove ili jednokratne ambalaže, a smanjuje se i količina otpada, navodi se u priopćenju.

Ujedno se smanjuju i emisije stakleničkih plinova, koje mogu biti i do 85 posto manje u usporedbi s jednokratnim alternativama.

Kada je riječ o higijeni i pouzdanosti, grupacija ističe da se vraćene boce temeljito industrijski dezinficiraju i prolaze detaljnu kontrolu kvalitete uz pomoć suvremene tehnologije, uključujući kamere i infracrvene zrake. Provjeravaju se dimenzije boce, grlo, dno i stijenke, a tek nakon što zadovolji sve sigurnosne standarde boca se ponovno puni i vraća u trgovine ili lokale.

Uporabom povratne staklene ambalaže smanjuje se i potreba za sirovinama potrebnima za proizvodnju novih boca čime se dodatno pridonosi očuvanju prirodnih resursa poput kvarcnog pijeska i sode.

Više informacija o kampanji i prednostima povratne pivske staklene ambalaže dostupno je na službenoj internetskoj stranici kampanje www.vratime.hr.