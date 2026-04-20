Prijeti nestašica mlaznog goriva? Direktor zrakoplovne tvrtke: 'Ovako nešto nisam doživio'

Nakon oštrog pada prošloga tjedna, cijene nafte jutros su ponovno porasle zbog novih napetosti u Hormuškom tjesnacu. Na londonskom je tržištu cijena barela skočila za 5,7 posto, na nešto više od 87 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 6 posto, na 89,5 dolara.

Cijene nafte nestabilne su od kraja veljače kada su SAD i Izrael napali Iran, a Iran odgovorio zatvaranjem ključnog puta za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Europi je preostalo mlaznog goriva za još samo šest tjedana, izjavio je šef Međunarodne agencije za energiju. Kako RTL Danas doznaje u zagrebačkoj zračnoj luci kažu da ima otkazanih letova zbog rata na Bliskom istoku.

RTL-ova Marina Brcković razgovarala je s direktorom zrakoplovne tvrtke Trade Air, Markom Cvijinom.

Koliko je kod vas skuplje gorivo?

Pa, zrakoplovno gorivo, mlazno gorivo u Europi, poskupjelo je od početka ove krize na Bliskom istoku za otprilike 100 posto. Čak na nekim zračnim lukama i preko 100 posto.

Koliko je bilo prije rata, a koliko je sada?

Pa, otprilike su cijene bile oko 900 dolara po toni. Mi po toni u pravilu kupujemo gorivo. Sada su te cijene otprilike i do 2000 dolara po toni.

To onda znači povećanje i za sve ostale troškove?

Pa da, gorivo je do sada činilo oko trećinu ukupne cijene u nekakvom trošku sata leta zrakoplova. Sada je ta cijena dosegnula skoro i pola ukupnog troška po satu i svakako je to nešto što je zabrinjavajuće.

Koliko bi zbog svega toga mogle biti više cijene avionskih karata?

To je teško reći. To ovisi o svakoj zrakoplovnoj kompaniji ponaosob, ali u svakom slučaju će utjecati na to da se cijene korigiraju naviše.

Neke zrakoplovne kompanije već su reducirale letove. Hoće li toga biti i dalje?

Postoji mogućnost. Vjerojatnost je, ukoliko se trend eskalacije cijene goriva nastavi dalje, da će doći do dodatnih otkazivanja, smanjivanja frekvencija letova s obzirom na slabljenje mogućnosti zrakoplovnih kompanija za prodajom kapaciteta.

Čuli smo da je šef Međunarodne agencije za energiju najavio da bi Europa mogla imati goriva za još samo šest tjedana. Što onda nakon toga?

To su zabrinjavajuće vijesti. Jako je teško procijeniti što bi se moglo desiti u najgorem scenariju. Nadamo se da do toga neće doći. Nadamo se da će se ipak smiriti kriza na Bliskom istoku i da će dostava mlaznog goriva, posebno prema Europi, nastaviti kao što je to bilo i do sada.

Letite više od 30 godina. Pamtite li ikada ovako nešto?

Ovako nešto ne, nisam doživio. Čuo sam za krizu 1970-ih godina, što je isto imalo za razlog eskalaciju cijene goriva, ali ja osobno to nisam doživio.