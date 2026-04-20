FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
bronca zlatnog sjaja /

Svečani doček u Studentskom domu: Iva Oberan donijela europsku broncu u Dubrovnik

U Studentskom domu upriličen je svečani doček za hrvatsku judašicu Ivu Oberan, koja se iz Tbilisija vratila s brončanom medaljom osvojenom na Europskom prvenstvu u judu. 

Oberan, članica Judo kluba Dubrovnik 1966, briljirala je na kontinentalnoj smotri u Gruziji gdje je u kategoriji do medalje stigla kroz zahtjevan ždrijeb i nekoliko teških borbi. Posebno je impresivna bila njezina izvedba u dvoboju za broncu protiv iskusne Slovenke Kaje Kajzer.

U odlučujućem meču hrvatska judašica je nakon četiri minute borbe kontrolirala ritam i preciznim bacanjima došla do prednosti – najprije wazari, a zatim i yuko, što joj je bilo dovoljno za pobjedu i osvajanje odličja.

VOYO logo
20.4.2026.
21:17
Judo
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa