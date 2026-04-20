Dalić razgovarao s Pepom Guardiolom i uručio mu dva posebna poklona

Do početka Svjetskog prvenstva preostalo je manje od dva mjeseca, a nakon uspješnih pripremnih susreta protiv Kolumbije i Brazila, izbornik Hrvatske Zlatko Dalić nastavlja obilaziti svoje igrače širom Europe.

Nakon boravka u Münchenu u srijedu, gdje je pratio četvrtfinale između Bayerna i Reala te nastup Josipa Stanišića, danas se zaputio u Manchester kako bi uživo gledao veliki derbi između Cityja i Arsenala.

Zlatko Dalić je u društvu tehničkog direktora A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikose te članova svog stožera, pomoćnika Vedrana Ćorluke i trenera za kondicijsku pripremu, Luke Milanovića. Razgovarali su s Pepom Guardiolom o hrvatskim reprezentativcima Mateu Kovačiću i Jošku Gvardiolu, a donijeli su i poklone za katalonskog stratega.

Poklonili su mu specijalizirani dres hrvatske reprezentacije s brojem 4 i Pepovim prezimenom, a dali su mu i poseban šah.

"Zadovoljstvo je čuti da Guardiola s velikim respektom govori o hrvatskom nogometu i svemu što je ostvarila hrvatska reprezentacija proteklih godina. Lijepo je čuti s kolikim poštovanjem govori o igračkim vještinama, ali i ljudskim vrlinama Matea i Joška, drago nam je što imaju takav status u jednom od najboljih klubova na svijetu. Dobili smo iz prve ruke informacije o njihovom oporavku, naravno da računamo da na FIFA World Cup opet budu među našim nositeljima igre, što mogu biti jedino ako su potpuno zdravi", poručio je između ostaloga izbornik Zlatko Dalić.

