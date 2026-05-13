FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZVRAĆAJU UDARAC /

Izraelska TV se narugala tetovažama Lelekica, one im odgovorile: 'Uznemirili su nas'

Izraelska TV se narugala tetovažama Lelekica, one im odgovorile: 'Uznemirili su nas'
×
Foto: Babiradpicture/75/Sipa Press/Profimedia

Izraelska televizija KAN oplela je po nastupu grupe Lelek, one su komentar doživjele kao ismijavanje kulture, a fanovi Eurosonga se slažu s njima

13.5.2026.
18:26
Hot.hr
Babiradpicture/75/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Izraelska televizija KAN na društvenim je mrežama imala neumjesne komentare na nastup hrvatskih predstavnica Lelek na 70. izdanju Eurosonga. Djevojke iz Leleka oglasile su se na komentar kojeg su doživjele kao ismijavanje kulture, poruke pjesme i patnje potlačenih katoličkih žena. 

KAN je na svojem Instagramu objavio isječak s nastupa Lelekica u prvom polufinalu te su napisali: "Kao žena koja je pretjerala s kanom tetovažama u Eilatu", aludirajući na tetovaže na licima i rukama djevojaka. 

'Nepoštovanje prema tuđoj patnji' 

Djevojke nisu šutjele te su na Instagram pričama podijelile screenshot objave izraelskog emitera i poručile da ih je komentar uznemirio. 

"Uznemirili su nas komentari izraelske televizije KAN, u kojima su ismijavali našu kulturu i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok pritom pokazuju potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema tuđoj patnji", napisale su.

Izraelska TV se narugala tetovažama Lelekica, one im odgovorile: 'Uznemirili su nas'
Foto: Screenshot/Instagram

Problematičan Izrael 

Fanovi Eurosonga nisu bili sretni s KAN-ovom objavom, interpretirali su ga kao uvredljiv i podcjenjivački, zbog čega su ih sasuli komentarima i indirektno natjerali da obrišu objavu. Fanovi sada zahtijevaju da se izraelska televizija ispriča djevojkama iz grupe Lelek. 

Podsjetimo, Europska radiotelevizijska unija (EBU) je prije tri dana izdala službeno upozorenje KAN-u nakon što su se na društvenim mrežama pojavili promotivni videozapisi u kojima se gledatelje poziva da više puta glasaju za izraelskog predstavnika Noama Bettana na ovogodišnjem Eurosongu.

Znak zaštite 

Tradicionalne hrvatske tetovaže koje Lelekice ponosno nose nazivaju se sicanje ili bocanje, a žene su se prvenstveno tetovirale zbog zaštite i očuvanja identiteta u vrijeme osmanske vladavine. Ti su znakovi odvraćali osvajače od odvođenja djevojaka i žena od prisilne promjene vjere. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lelekice o podršci Baby Lasagne i Jakova Jozinovića: 'Naša mala zemlja se drži zajedno'

LelekEurosongIzraelEurosong 2026.Eurovizija 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike