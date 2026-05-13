Izraelska TV se narugala tetovažama Lelekica, one im odgovorile: 'Uznemirili su nas'
Izraelska televizija KAN oplela je po nastupu grupe Lelek, one su komentar doživjele kao ismijavanje kulture, a fanovi Eurosonga se slažu s njima
Izraelska televizija KAN na društvenim je mrežama imala neumjesne komentare na nastup hrvatskih predstavnica Lelek na 70. izdanju Eurosonga. Djevojke iz Leleka oglasile su se na komentar kojeg su doživjele kao ismijavanje kulture, poruke pjesme i patnje potlačenih katoličkih žena.
KAN je na svojem Instagramu objavio isječak s nastupa Lelekica u prvom polufinalu te su napisali: "Kao žena koja je pretjerala s kanom tetovažama u Eilatu", aludirajući na tetovaže na licima i rukama djevojaka.
'Nepoštovanje prema tuđoj patnji'
Djevojke nisu šutjele te su na Instagram pričama podijelile screenshot objave izraelskog emitera i poručile da ih je komentar uznemirio.
"Uznemirili su nas komentari izraelske televizije KAN, u kojima su ismijavali našu kulturu i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok pritom pokazuju potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema tuđoj patnji", napisale su.
Problematičan Izrael
Fanovi Eurosonga nisu bili sretni s KAN-ovom objavom, interpretirali su ga kao uvredljiv i podcjenjivački, zbog čega su ih sasuli komentarima i indirektno natjerali da obrišu objavu. Fanovi sada zahtijevaju da se izraelska televizija ispriča djevojkama iz grupe Lelek.
Podsjetimo, Europska radiotelevizijska unija (EBU) je prije tri dana izdala službeno upozorenje KAN-u nakon što su se na društvenim mrežama pojavili promotivni videozapisi u kojima se gledatelje poziva da više puta glasaju za izraelskog predstavnika Noama Bettana na ovogodišnjem Eurosongu.
Znak zaštite
Tradicionalne hrvatske tetovaže koje Lelekice ponosno nose nazivaju se sicanje ili bocanje, a žene su se prvenstveno tetovirale zbog zaštite i očuvanja identiteta u vrijeme osmanske vladavine. Ti su znakovi odvraćali osvajače od odvođenja djevojaka i žena od prisilne promjene vjere.
