Matija Cvek komentirao uspjeh Lelekica: 'Ponosan sam, drago mi je da su opstale i eksplodirale'

Grupa Lelek se nakon prve polufinalne večeri plasirala u finale 70. izdanja Eurosonga. Pjesmom "Andromeda" osvojile su publiku, žiri i mjesto u finalu. Pljušte reakcije i komentari na nastup, a podrška je stigla i od pjevača Matije Cveka koji je prošle godine snimio pjesmu s Lelekicama.

Reporterki RTL-a Danas Maji Oštro Flis, Cvek je komentirao da mu je jako drago zbog njih te da su izuzetno temeljite.

'Temeljite i prioritiziraju glazbeni dio'

"Meni je ustvari jako drago zbog njih. Prvenstveno s neke ljudske strane za to što smo se mi stvarno dobro upoznali kroz tu suradnju i puno smo se družili i gostovale su na koncertima prošle godine. S ljudske strane mi je izuzetno drago zato što rade jako dobar posao. Radi se nešto stvarno temeljito i pazi se na detalje, pazi se na ponašanje i odjeću. Prioritet je na taj glazbeni dio i to je uvijek jako dobro. Tomislav Roso radi fenomenalan posao s njima vodi ih odlično, piše odlične pjesme", ispričao je i nadodao:

"Mislim da se dogodila jedna dobra kombinacija super ljudi, odnosno super cura, prvenstveno u timu, onda i tog tima oko njih, a to je ključno da bude nekakav dobar krug ljudi koji zna što radi i koji je u stvari talentiran i kreativan. Tako da, eto, u startu je to djelovalo kao nešto što bi moglo biti kao projekt jako dobro i drago mi je da su opstale. To mi je bilo prvenstveno i kada smo i mi počeli raditi samo da opstanu, da se drže toga. Baš sam ponosan, nije ono nešto što se kao slučajno dogodilo, nego su baš dobro izgradile da im se dogodi".

'Falilo mi je nešto cijelo vrijeme...'

Cvek je ispričao i kako je došlo do suradnje između njega i Lelekica.

"Cure znam inače već dugo, ali čuo sam ih kao grupu na onoj prošloj Dori kad su prvi put nastupale. Radio sam pjesmu nije bio iskren neki plan, ustvari nisam ni znao da ću pjevati tu pjesmu, ali kad sam se već odlučio za suradnju s producentom, uvjerio me da sam ja taj koji će to pjevati, ali falilo mi je nešto cijelo vrijeme. Snimili smo demo, falilo je nešto i jednostavno sam tijekom vožnje slušao taj demo i palo mi je na pamet da pozovem cure iz Leleka i odmah sam ih zvao. Sve su bile oduševljene i pristale te su sutradan došle u studio", ispričao je Matija.

'Drago mi je da su eksplodirale'

"Za dva, tri dana smo bili gotovi sa svim i evo spot, druženje i koncerti. Preponosan sam na tu suradnju. Drago mi je da se ta suradnja dogodila prije nego što su one još dodatno eksplodirale još dodatno, drago mi je da su sada opstale i eksplodirale. Ma super, ne znam baš slatko, dobro, priča", dovršrio je priču o suradnji.

'Male su šanse da ne budu tamo'

Otkrio je i hoće li Lelekice biti gosti iznenađenja tijekom njegovog koncerta u Areni Zagreb 28. studenog.

"Ja sam rekao da ću ja goste najavljivati kad sve stane, kada mi se koncert prestane prodavati, kada ljudi prestanu kupovati karte, onda ću najavljivati goste. Tako da neću vam reći iznenađenje. Neka bude iznenađenje, ali ono, evo, male su šanse da ne budu tamo", ispričao je za kraj Cvek.