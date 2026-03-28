Ona je osvojila njegovo srce: Matija Cvek pokazao lijepu suprugu Miriam, fanovi oduševljeni

Jedan od najpopularnijih domaćih pjevača, Matija Cvek (33), svojim je obožavateljima na Instagramu pružio uvid u uzbudljive dane koje je proveo u Splitu. Kroz seriju od šest fotografija, Cvek nije zabilježio samo profesionalne obveze, već i dragocjene osobne trenutke, potvrđujući status glazbenika koji uspješno balansira karijeru i obiteljski život.

Objava, sažeta pod jednostavnim naslovom "Split/Porin 03/2026", započinje idiličnom fotografijom splitske rive okupane suncem, s palmama i prepunim štandovima cvijeća, dočaravajući atmosferu grada koji je nakon osam godina ponovno postao domaćin poznate glazbene nagrade u Hrvatskoj.

Od probe do crvenog tepiha

Nakon prizora mediteranske ljepote, Cvek vodi pratitelje iza kulisa. Fotografije otkrivaju detalje iz dvorane Gripe, gdje se održala 33. dodjela Porina. Jedna od fotografija prikazuje ga na pozornici tijekom probe, u opuštenom izdanju s kožnom jaknom, okruženog članovima benda pod plavim svjetlima reflektora. Druga, pak, svjedoči o zajedništvu i dobrom raspoloženju, prikazujući večeru s timom u jednom splitskom restoranu.

Ipak, najviše pozornosti privukle su fotografije sa same dodjele. Na njima Matija pozira u elegantnom tamnoplavom odijelu, a društvo mu pravi supruga Miriam Cikron. Ona je za ovu prigodu odabrala upečatljivo prugasto odijelo krem boje, upotpunjeno ružičastom bluzom s mašnom.

Godina za pamćenje uoči Arene Zagreb

Ovaj posjet Splitu zaokružio je iznimno uspješno razdoblje za Matiju Cveka. Na samoj dodjeli bio je nominiran za Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu te je bio jedan od izvođača koji su uveličali svečanost.

Sve ovo događa se u godini koja će za Cveka biti kruna dosadašnje karijere. Nedavno je, na svoj rođendan, objavio vijest o svom najvećem samostalnom koncertu koji će se održati 28. studenog 2026. u Areni Zagreb.

