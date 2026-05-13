Pričali smo s Lelekicama nakon ulaska u veliko finale: 'Uspjele smo malo proslaviti s našim timom'

Nakon uzbudljive prve polufinalne večeri Eurosonga, Hrvatska ima veliki razlog za slavlje - grupa Lelek izborila je mjesto u velikom finalu. Djevojke su s pjesmom Andromeda oduševile publiku i osigurale nastup u subotnjem finalu, a emocije nakon prolaska još se nisu potpuno slegnule. Iz Beča su se javile za Net.hr te podijelile prve dojmove, otkrile kako su doživjele trenutak proglašenja finalista i kako teku pripreme za završnicu natjecanja.

''Evo, malo se sliježu sada dojmovi nakon polufinala. A što drugo reći, nego da smo presretne, zahvalne svima koji su prepoznali naš rad, rad cijelog našeg tima i što je na sceni sve izgledalo onako kako smo i htjeli. Eto, vlada uzbuđenje, sreća i najpozitivnije moguće emocije. Imamo još veću motivaciju za ući u ovo finale onako kako se to i očekuje od nas'', rekle su nam djevojke iz grupe Lelek.

Djevojke priznaju kako je cilj od samog početka bio plasman u finale, ali napetost tijekom proglašenja nije izostala.

''Zaista je reakcija bila iskrena. Nadale smo se prolasku u finale. To je bio naš prvi cilj. Doista nam je bilo stalo da Hrvatska bude ponosna i svi oni koji su nas podržavali. Ne znam jesmo li očekivali ili nismo. Ta nada je bila ogromna. Naravno da smo to jako htjele. Kako su nas prozvali tek osme, već nam je malo rasla nervoza, ali kad su nas prozvali, odahnuli smo i baš iz srca bile presretne, prezahvalne i ponosne na cijeli naš tim koji stoji iza ovoga'', kažu.

Posebno ih je razveselila i reakcija publike na društvenim mrežama te broj pregleda njihova nastupa, koji je među najgledanijima nakon prve polufinalne večeri.

''Čule smo da je naš nastup jedan od najgledanijih. Nismo još stigli pogledati i vidjeti sve što su nam ljudi pisali. Nevjerojatno je da na You Tubeu imamo više pregleda od Finske. Znamo da je Finska realan favorit ove godine i nastupim je fenomenalan. Što reći? Jako nam je drago da se toliko ljudima svidio nastup i jedva čekamo da ga mi u miru pogledamo na malim ekranima. Tako da hvala svima što su prepoznali ono što smo pokušali prenijeti na pozornici'', dodaju uzbuđene djevojke.

Nakon polufinala nije bilo previše vremena za slavlje jer su ih čekale brojne medijske obaveze, no ipak su uspjele nazdraviti velikom uspjehu sa svojim timom.

''Prolazak smo proslavile uz puno medija. Bilo je jako puno posla nakon same polufinalne večeri, ali kada smo došli u hotel, skupio se naš cijeli tim, tako da smo uspjele malo proslaviti s njima, malo slegnuti dojmove i počastiti se za prolazak u finale, a onda jedan dug odmor koji nije bio predug ove noći, ali nadamo se da ćemo danas, nakon što odradimo sve svoje obaveze moći malo odmoriti i da možemo dalje raditi probe za finale''.

Pred njima su sada posljednje pripreme za veliko finale, a poručuju kako žele nastup podići na još višu razinu.

''Za finale postoje, naravno, pripreme koje se događaju u samoj dvorani koje su standard, a mi imamo i pripreme u našoj dvorani, tako da naravno da želimo u finalu biti još bolje. Pripremamo se i dalje. Nekako smo sigurna u sebe i nadamo se da će i publika osjetiti emociju i u finalu'', rekle su nam djevojke za kraj.

