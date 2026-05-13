Što se krilo iza 'lebdenja' Lelekice? Snimka iz dvorane otkrila trik koji je zaludio Eurosong

Nastup hrvatske grupe Lelek na Eurosongu izazvao je brojne reakcije gledatelja, a posebno se izdvojio trenutak tijekom izvedbe kada je Inka Večerina Perušić izgledala kao da lebdi iznad pozornice zahvaljujući dojmljivom scenskom efektu.

Upravo je taj detalj oduševio fanove na društvenim mrežama, gdje su se pohvale nastavile nizati iz minute u minutu. Jedan komentar na platformi X posebno se proširio među eurovizijskim fanovima.

"Hrvatska bi trebala pobijediti na Eurosongu već zbog ove fotke. Pa ovo je ludilo", napisao je jedan korisnik.

Croatia should win Eurovision for this image alone



Like HOLY HELL!!! 😍😍 #Eurovision2026 #Eurovision pic.twitter.com/8McTTf41sJ — Dustin Cone (@Dustin_Cone) May 12, 2026

Oduševljenje nije izostalo ni na službenom TikTok profilu Eurosonga, gdje su mnogi gledatelji pokušavali otkriti kako je efekt lebdenja zapravo izveden na pozornici.

Snimka iz dvorane otkrila što kamere nisu prikazale

Odgovor na pitanje koje je zaintrigiralo brojne fanove sada je dao jedan korisnik TikToka koji je objavio snimku nastupa iz bečke dvorane Wiener Stadthalle.

Zbog drugačijeg kuta snimanja jasno se može vidjeti ono što televizijske kamere tijekom prijenosa nisu prikazale. Naime, Inka je tijekom dijela nastupa sjedila na skrivenom stolcu koji je bio povezan sa štapom za koji se držala tijekom izvedbe.

U trenutku kada kamera prebacuje fokus s nje na ostatak članica grupe, uz pomoć scenskih djelatnika silazi sa stolca i pridružuje se ostatku ekipe na pozornici, dok se rekviziti u svega nekoliko sekundi uklanjaju iz kadra.

Dim, rasvjeta i pirotehnika pojačali spektakl

Cijeli scenski dojam dodatno su pojačali dimni efekti, dinamična rasvjeta i impresivni vizuali na velikom LED ekranu. Tijekom nastupa izmjenjivali su se simboli, motivi prirode i vatrene eksplozije, što je nastupu dalo dramatičnu atmosferu.

Vrhunac izvedbe bila je velika pirotehnika s plamenovima koji su sukljali duž cijele pozornice, što je izazvalo glasno oduševljenje publike u dvorani.

Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, hrvatske predstavnice uspjele su ostaviti snažan dojam na eurovizijsku publiku, a mnogi njihov nastup već nazivaju jednim od vizualno najupečatljivijih ove godine.