Kate Middleton pokazala toplu stranu: Prekršila protokol kako bi razgovarala s djecom

Princeza od Walesa, Kate Middleton (44) se nakon više od dvije godine vratila se svojim kraljevskim dužnostima. Posjet gradu Reggio Emilia označava njezino prvo radno putovanje izvan granica Velike Britanije otkako je početkom prošle godine objavila da je njezina bolest u remisiji.

Princeza je na trg grada stigla dobro raspoložena, a njezin dolazak uveselio je tisuće Talijana koji su satima čekali njezinu pojavu. Kate je bila nasmiješena, rukovala se, grlila i slikala sa stanovnicima.

Na talijanskom razgovarala s djecom

Događaj koji je obilježio posjet Reggio Emiliu bilo je kada je princeza kleknula ispred grupe okupljenih školaraca kako bi s njima razgovarala.

"Govorim malo talijanski. Kako se zoveš? Ja sam Catarina", pričala je djeci pritom koristeći talijansku verziju svog imena Catherine.

Iako je tijekom studija boravila u Firenci, princeza Kate ranije je priznala da “užasno loše” govori talijanski. “Moram se pobrinuti da moja djeca budu bolja od mene, to mi je cilj”, rekla je tijekom susreta s talijanskom obožavateljicom 2018. godine na Sveučilištu u Leicesteru.

'Imala je auru svjetlosti i dobrote'

Nakon što je porazgovarala sa školarcima, Princeza od Walesa tada je pozdravila i bebu u publici.

"Bilo je vrlo emotivno, još uvijek drhtim. Imala je neku posebnu auru svjetlosti, dobrote i nježnosti. Svi smo vrlo emotivni. Bilo je nevjerojatno vidjeti je, ostavila je snažan dojam na mene", ispričala je Teresa Salerno (42) za People.

'Važan korak u njezinom oporavku'

Princeza je stigla u Italiju zbog radu Zaklade Royal Foundation Centre for Early Childhood. U gradskoj vijećnici dočekali su je gradonačelnik Marco Massari i lokalni čelnici koji su joj uručili 'Primo Tricolore', najviše gradsko priznanje za njezin dugogodišnji rad na području ranog dječjeg razvoja.

Grad Reggio Emilia nije odabran slučajno; to je mjesto s međunarodno poznatim, inovativnim filozofskim i obrazovnim pristupom odgoju u prvim godinama djetetova života.

“Ovo je važan korak u princezinu oporavku. Ovakav rad joj donosi veliku radost. Mislim da je sasvim prikladno da njezino prvo međunarodno putovanje nakon bolesti bude posvećeno temi za koju se zalaže već desetljećima", rekao je jedan od njezinih suradnika.

