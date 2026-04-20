Toggle password visibility
Toggle password visibility
UŽAS NA RALLYJU /

Šok iz Argentine: Strašan trenutak na stazi završio smrću gledatelja

Šok iz Argentine: Strašan trenutak na stazi završio smrću gledatelja
Foto: X/Screenshot

Iako su vozač i suvozač prošli bez težih ozljeda, nesreća je imala tragičan epilog za publiku

20.4.2026.
9:37
Sportski.net
Teška tragedija obilježila je južnoameričko rally prvenstvo proteklog vikenda u Argentini, gdje je život izgubio 25-godišnji gledatelj nakon izlijetanja vozila sa staze.

Nesreća se dogodila tijekom druge etape FIA CODASUR Rally Championshipa u Mina Claveru. Posada Didier Arias – Héctor Núñez izgubila je kontrolu nad automobilom nakon udara u zemljani nasip, nakon čega se vozilo nekoliko puta prevrnulo i završilo u prostoru namijenjenom gledateljima.

 

 

Dramatične snimke prikazuju paniku među publikom, koja se u posljednjem trenutku pokušavala skloniti dok je automobil nekontrolirano jurio i prevrtio se prema okupljenima. Posebno potresan trenutak zabilježen je kada je majka uspjela gurnuti dijete u stranu svega nekoliko trenutaka prije prolaska vozila.

 

 

Iako su vozač i suvozač prošli bez težih ozljeda, nesreća je imala tragičan epilog za publiku. FIA je potvrdila smrt jedne osobe te ozljede još dviju.

“Duboko smo potreseni ovim tragičnim događajem. Izražavamo iskrenu sućut obitelji preminulog te podršku ozlijeđenima”, poručili su iz FIA-e, uz najavu potpune istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Održan memorijalni turnir u čast Nikole Pokrivača

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
