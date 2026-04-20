Šok iz Argentine: Strašan trenutak na stazi završio smrću gledatelja

Teška tragedija obilježila je južnoameričko rally prvenstvo proteklog vikenda u Argentini, gdje je život izgubio 25-godišnji gledatelj nakon izlijetanja vozila sa staze.

Nesreća se dogodila tijekom druge etape FIA CODASUR Rally Championshipa u Mina Claveru. Posada Didier Arias – Héctor Núñez izgubila je kontrolu nad automobilom nakon udara u zemljani nasip, nakon čega se vozilo nekoliko puta prevrnulo i završilo u prostoru namijenjenom gledateljima.

Fuerte accidente en el Rally de Córdoba en las Sierras, en Mina Clavero, luego de que un automóvil diera varios tumbos y casi colisionara con la gente presente. Hay tres heridos y fue suspendido el tramo Giulio Césare. pic.twitter.com/f5zK9cJ8lh — Federico Jelic (@fedejelic) April 19, 2026

Dramatične snimke prikazuju paniku među publikom, koja se u posljednjem trenutku pokušavala skloniti dok je automobil nekontrolirano jurio i prevrtio se prema okupljenima. Posebno potresan trenutak zabilježen je kada je majka uspjela gurnuti dijete u stranu svega nekoliko trenutaka prije prolaska vozila.

Iako su vozač i suvozač prošli bez težih ozljeda, nesreća je imala tragičan epilog za publiku. FIA je potvrdila smrt jedne osobe te ozljede još dviju.

“Duboko smo potreseni ovim tragičnim događajem. Izražavamo iskrenu sućut obitelji preminulog te podršku ozlijeđenima”, poručili su iz FIA-e, uz najavu potpune istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Održan memorijalni turnir u čast Nikole Pokrivača