KAZALIŠNI SPEKTAKL /

Split postaje pozornica hrvatske drame: Počinju 36. Marulićevi dani

Split od večeras postaje pozornica hrvatske drame. Počinju 36. Marulićevi dani, a publiku očekuje 13 predstava u konkurenciji za festivalske nagrade te jedna izvan konkurencije, a u programu će sudjelovati više od 500 umjetnika. 

Kako je otkrio v.d. intendant HNK Split Božo Župić Marulićevi dani su gotovo rasprodani. 'Karta se traži svakih dan više i neka tako bude i u svim hrvatskim narodnim kazalištem', dodao je.

Komisija će ove godine odlučiti koja je najbolja predstava od 55 prijavljenih, a njih 13 će biti u užem krugu za izbore. Sve kreće već večeras. Više pogledajte u prilogu

20.4.2026.
20:59
Rade Županović
SplitPredstaveMarulićevi Dani
