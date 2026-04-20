Hoće li se cijene goriva ikada vratiti na staro? 'U tome je čar svega ovoga'

Vlada je objavila nove, niže cijene goriva, koje će se na benzinskim pumpama primjenjivati od ponoći.

"Ja se nadam da će i u predstojećem periodu doći do nekakvog mirovnog pregovaranja pa, nadam se, i sporazuma, što će onda rezultirati, kao što je i ovih prethodnih dana dok su zaraćene strane razgovarale, pokušavale postići nekakav dogovor, rezultiralo smanjenjem cijeni na burzama. Kao što ste rekli danas, zbog ovih turbulencija, burze ponovno nešto rastu, a nadam se da kroz 15 dana će se postići nekakav dogovor. Ja sam vam vječni optimist", rekao je ministar gospodarstva, Ante Šušnjar.

'Plivajući PDV'

Vlada je u sabor uputila i konačni prijedlog zakona o PDV-u što će joj omogućiti da brže reagira ako stanje na Bliskom istoku i tržištu energenata eskalira.

Vlada će sada moći promijeniti stopu PDV-a na benzin i dizel, ako za to bude potrebe, pa ga sa sadašnjih 25 sniziti za najviše 10 postotnih poena.

Sabor bi o tome prijedlogu trebao raspravljati idućeg tjedna. Osim takozvanog "plivajućeg PDV-a" Vladi još preostaje zadiranje u europsku trošarinu na gorivo o čemu se još čeka odgovor Europske komisije.

"Tu je komunikacija kontinuirana i vjerujemo da ćemo u narednim tjednima, a to doista ovisi o europskoj strani jer mi smo, s naše strane, inicijalni file koji je u više navrata nadopunjavan odgovorima na određena pitanja, tako ta komunikacija ide. Kompletirali, poslali drugoj strani. Kad će do konačnog odgovora doći, to ćemo vidjeti. Ono što je važno je da kroz ova dva načina, odnosno kroz ova dva smjera, namjeravamo otvoriti manevarski prostor za eventualne dodatne intervencije, ukoliko za to se ukaže potreba", rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.

Pitali smo vas

A u temi dana smo vas pitali Mislite li da će se cijene goriva ikad vratiti na staro?

"Nisu nikad pa ni neće", napisala je Silva Silvana.

"Naravno da ne, to je prilika da povećaju maksimalno", poručio je Mirko Prelčec.

"Naravno da neće, u tome je i čar svega ovoga...", smatra Boris Fumić.

"Neće, cijene nikad ne idu dolje. Ili ostaju iste ili idu polako na više", komentirala je Ines Pletković.