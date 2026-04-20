Vlada potvrdila niže cijene goriva, pogledajte kolike bi bile bez njihove intervencije

Očekuje se da će Vlada danas na sjednici, koja je najavljena za 10 sati, ponovno reagirati na cijene goriva. Prema najavama premijera Andreja Plenkovića, od utorka bi ono trebalo biti jeftinije.

Andrej Plenković potvrdio je na samom početku sjednice Vlade da će cijene goriva pojeftiniti.

"Od sutra bi cijena Eurosupera trebala biti za dva centa niža i iznosit će 1,64 eura. Cijena eurodizela bit će za sedam centi niža te će iznositi 1,78 eura. Cijena plavog dizela bit će također za sedam centi niža i iznosit će 1,29 eura. Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike ide na 1,76 i ukapljenog naftnog plima za boce na 2,34 eura. Da nema mjera Vlade derivati bi bili skuplji2, naglasio je premijer Plenković.

Naglasio je da su u kontaktu sa svim pomorcima koji su negdje oko Hormuškog tjesnaca. Svima je ponuđena pomoć u povratku kući, ali kako su svi vezani ugovorima - ne žele.

Znalo se da pojeftinjuje

Iz Vlade su već potvrdili da nas od utorka očekuju niže cijene na benzinskim postajama. Očekuje se da će Eurosuper pojeftiniti dva centa i koštat 1,64 eura po litri. Eurodizel će pojeftiniti pet centi - 1,80 eura po litri. Plavi dizel pojeftinit će šest centi i stajati 1,30 euro po litri.

Vlada će u saborsku proceduru uputiti i zakonske izmjene vezane uz "plivajući" PDV. Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost Vladi bi omogućile da uredbom, a ne stalnim izmjenama Zakona, smanjuje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, što bi se primjenjivalo kratkoročno i isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i još snažnijeg rasta cijena energenata.

Vlada će odgovoriti i na dvije oporbene interpelacije o svome radu - Kluba Možemo! "o reformskim neuspjesima u ključnim sektorima koji izravno utječu na kvalitetu svakodnevnog života građana RH" i zastupnice Dalije Orešković "u vezi s upravljanjem zdravstvenim sustavom u odnosu na moguće zlouporabe javnih resursa u korist privatnih zdravstvenih ustanova, a na štetu javnog zdravstva i državnog proračuna". Na dnevnom redu su i izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Državnoodvjetničkom vijeću te o Pravosudnoj akademiji, kao i izvješće o provedbi Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2025. godinu.