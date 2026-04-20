Prva mobilna ambulanta u Hrvatskoj: Liječnik od danas stiže na kućni prag

Zdravstvena skrb od danas stiže doslovno na kućni prag stanovnika Dalmatinske zagore. U općini Muć s radom je počela prva mobilna ambulanta u Hrvatskoj.

Ova suvremeno opremljena ordinacija na kotačima obilazit će deset udaljenih lokacija – od Ogorja do Bristivice. Stariji i slabije pokretni građani tako će biti pregledani, a dobit će recepte i dijagnostiku bez putovanja u Split. Riječ je o prvoj od ukupno 33 planirane ambulante, koje će uskoro povezati i ostala ruralna područja diljem zemlje.

"Sretna sam zbog ovoga što mogu tu doći na pet minuta od kuće i što mogu napravit sve što trebam. Imam već savjete ove liječnice i promjenu terapije. Pa ću probati, ništa to ne košta. Samo truda malo", komentirala je pacijentica Maja Pralija.

"Trebat će nam dostavljat i lijekove. Mi možemo njima ostavit, a oni nama mogu donijeti. Moglo bi i to bit. Ne može bolje. To bi bilo pun pogodak", kaže pacijentica Neda Lovrić.

Prva mobilna ambulanta u Hrvatskoj

Naš reporter Rade Županović razgovarao je s ravnateljem Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Markom Rađom na lokaciju u Ogorju gdje je danas stigla prva mobilna ambulanta.

Ravnatelj je otkrio da je ovo prva mobilna ambulanta na području čitave države. "Pred Božić je isporučeno 16 mobilnih ambulanti diljem Republike Hrvatske i ovo je prva od tih 16 koja je stvarno krenula fizički s radom. Ukupno bi trebalo biti 33 mobilne ambulante u čitavoj državi, od toga bi trebale tri biti u našoj županiji", rekao je ravnatelj.

U mobilnoj ambulanti je moguće dobiti sve ono što možete dobiti u klasičnom ambulantu obiteljske medicine. To znači od pregleda mjerenja tlaka, mjerenja šećera, snimanja EKG-a, po potrebi vađenja krvi, pojašnjava naš sugovornik. Dodaje i da to ne znači da će pacijenti napustiti svog obiteljskog liječnika.

Dolaze još dvije mobilne ambulante

"Ovo je jednostavno približeno pacijentima da u ruralnim područjima, gdje uglavnom ostali živjeti ovi stariji od 65, mogu puno lakše dobiti svoju zdravstvenu uslugu i svoj pregled ili mjerenje tlaka. I danas je stvarno i meni ugodno iznenađenje da je bilo više od 15 ljudi koji su praktički prvi radni dan došli i obavili pregled u mobilnoj ambulanti", kaže ravnatelj.

Predviđeno je da nakon Ogorja mobilna ambulanta ide na Vrbu i Crivac. "U tjednu će obići po dva mjesta zapadnog dijela naše županije. Sutra je Zelovo i Nisko. Preksutra je Neorić, Sutina. Potom Divojevići i Sitno, Prapratnica i Bristivica. Otprilike tri sata radnog vremena i nešto putovanja, jer na kraju krajeva zove se mobilna da bi došla na drugu, na drugu lokaciju i pružala zdravstvenu uslugu, praktički na kućnom pragu.

Uz ovo vozilo mobilne ambulante uskoro će Splitsko - dalmatinska županija dobiti još dva, jedno za područje Vrgorca, a jedno za područje Imotske krajine.