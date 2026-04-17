Udruga pacijenata obrušila se na ministricu: 'Ništa od izrečenog ne odgovara stvarnosti'

Nakon što je Hrvatska liječnička komora za Net.hr komentirala izjave ministrice zdravstva Irene Hrstić da nova uputa već daje rezultate i skraćuje liste čekanja, reagirala je i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata.

Iz Udruge tvrde da stvarno stanje na terenu ne odgovara takvim tvrdnjama te upozoravaju na velik broj pritužbi pacijenata. Kako ističu, nakon gostovanja ministrice u RTL Direktu javio im se velik broj građana koji tvrde da ništa od izrečenog ne odgovara stvarnosti — uključujući i slučajeve u kojima se na pretrage čeka i do 300 dana.

"Prenijeli su nam termine čekanja i do 300 dana, što znači da maksimum od 120 dana sigurno nije ispunjen. Sama pomisao da pacijent s bolovima čeka i 120 dana neoprostiva je za zdravstveni sustav i borit ćemo se svim silama da se ova noćna mora pacijenata završi", poručuju.

Postoje liste za liste čekanja?!

U Udruzi posebno ističu kako postoje liste za liste čekanja, odnosno situacija u kojima se pacijenti uopće ne mogu naručiti jer nema slobodnih termina.

"Ako je točno da se ne čeka nigdje više od 120 dana, što je onda s pacijentima koji su na listi za listu čekanja? U praksi postoje situacije u kojima se pacijenti uopće ne mogu naručiti jer nema slobodnih termina ni u budućnosti. Znači li to da pacijenti lažu i treba li za takve tvrdnje netko odgovarati? Najviše nas ljuti što je prema ovim tvrdnjama zdravstveni sustav prilagođen zdravima, a ne bolesnim građanima. Time se ne krše samo prava pacijenata, već i osnovna ljudska prava", poručuje predsjednica Udruge dr. Jasna Karačić.

Zdravstvo postaje nedostupno

Povodom Europskog dana prava pacijenata, koji se obilježava 18. travnja, iz Udruge žele upozoriti javnost na stvarno stanje lista čekanja te predlažu konkretne mjere.

Prema njihovim podacima, više od 50 posto pritužbi odnosi se upravo na liste čekanja, koje su u mnogim slučajevima toliko duge da zdravstvena zaštita postaje nedostupna.

Poseban problem vide u sustavu refundacije troškova. Iako pacijenti imaju pravo na povrat novca ako uslugu obave privatno kada je ne mogu dobiti u javnom sustavu u medicinski opravdanom roku, HZZO takve zahtjeve, tvrde, sustavno odbija jer taj rok nije jasno definiran.

"Stoga zahtijevamo da se hitno propiše medicinski opravdan rok čekanja u javnom zdravstvenom sustavu, nakon kojeg pacijent može ostvariti pravo na privatnu uslugu o trošku osiguranja", poručuje dr. Karačić.

Stvarna situacija gora nego što se prikazuje

Kao jedno od rješenja predlažu i praksu kakva postoji u zapadnoj Europi, gdje liječnici specijalisti već na nalazu jasno određuju rok u kojem se pretraga mora obaviti.

"Primjerice, ako se pacijenta upućuje na CT, treba biti jasno naznačeno da se pretraga mora obaviti u roku od sedam dana. Na taj način liste čekanja regulirale bi se prema medicinskim prioritetima, a ne situacijama u kojima, prema zaprimljenim prijavama, onkološki pacijenti čekaju i do godinu dana na kontrolne preglede", upozoravaju.

Dodaju i kako ovakav sustav otežava rad liječnicima. "Zbog ovakve organizacije sustava specijalisti u bolnicama često ne mogu kvalitetno skrbiti o pacijentima", ističu.

Zaključno, naglašavaju da je stvarno stanje znatno lošije nego što se javno prikazuje.

"Stvarna situacija jest da su pacijenti na listama čekanja za liste čekanja, odnosno da se za brojne pretrage uopće nije moguće naručiti. To u praksi znači čekanja koja mogu trajati i do tri godine. Smatramo da je riječ o teškom kršenju prava pacijenata i prava osiguranika te da je nužno hitno uvesti predložene promjene", poručuju iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

