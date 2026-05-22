F1 specijalist najavio kaos u Kanadi: ‘Staza je zahtjevna, a postavke bolida pravi su izazov’

Lovro Andraka jedno je od najpoznatijih domaćih imena kada je riječ o Formuli 1. Dugogodišnji je novinar i urednik specijaliziranog portala F1.pulsmedia te strastveni pratitelj „oktanskog cirkusa”, koji već više od desetljeća analizira utrke, vozače i sve promjene koje oblikuju ovaj sport. Njegove komentare publika redovito prati i kroz podcast Tribina.

Ovog tjedna Formula 1 stiže u Kanadu, na stazu u Montrealu koja je kroz godine iznjedrila niz spektakularnih utrka i neočekivanih obrata. S obzirom na aktualnu formu timova i specifične karakteristike staze, otvara se pitanje tko bi u ovakvim uvjetima mogao imati najveću prednost.

Ovog tjedna je Kanada, gledali smo kroz godine sjajne borbe na toj stazi, ali sa novim uvjetima od koga očekujete da će najviše profitirati na ovoj stazi?

“Kanada često bude zanimljiva i dovede do nekih atipičnih rezultata pa možda i ove godine vidimo neko iznenađenje. Ipak, očekujem da će glavnu riječ i dalje voditi bolidi s Mercedesovim pogonskim jedinicama, odnosno Mercedes i McLaren. Osim što su općenito u odličnoj formi, efikasnost u upravljanju energijom bi ovdje mogla biti još izraženija s obzirom na to da je ovo staza na kojoj će baterije ostati nešto ‘gladnije’ nego u Miamiju.

Bit će to dobar test i za izmjene pravilnika koje su debitirale u Miamiju, gdje je konfiguracija staze pomalo laskala ovim pogonskim jedinicama. Od ostalih me najviše intrigira Red Bull. U rukama Maxa Verstappena to je izgledalo jako dobro po pitanju brzine na prošloj utrci i bit će zanimljivo vidjeti koliko daleko može s tim bolidom ako ovog puta odradi čistu utrku.”

Kimi Antonelli nanizao je hattrick, da li počinje biti voda u ušima Georgeu Russellu - koliko će u mentalnom nedostatku biti ako britanac ne odvozi dobru utrku ili je još rano za suditi bilo kakvu prednost koju Antonelli ostvari?

“Još je svakako rano za velike zaključke, puno obrata se stigne dogoditi, ali Antonelli zasad ima jako dobre temelje za nastavak izgradnje samopouzdanja. Russell je u Kanadi bio jako brz u posljednje dvije sezone – kada Mercedes nije bio toliko jak kao danas. Prošle godine je pobijedio s pole positiona, a prije toga je osvojio pole position i podij, stoga bih rekao da je ovo jedna od prijelomnih utrka za njega. Ako Antonelli i ovdje bude bolji, to će biti poprilično ozbiljan znak za uzbunu na Russellovoj strani garaže.”

Da se nadovežem na to zadnje, Mercedes je prošle godine imao dva vozača na postolju, očekujete li takav plasman i sada?

“U utrci bez nekih incidenata ili kvarova to je lako moguće, ali ja ću se nadovezati na tradiciju neobičnih rezultata u Kanadi i reći da neće biti tako. To računam i bez kiše koja nije strana na ovoj utrci.”

Mnogi smatraju da je staza jako specifična, kako vi gledate na to?

“Staza je dosta specifična po svojoj prirodi jer kao jedna od kraćih u kalendaru ima od svega pomalo. Na njoj se inače odvija svakodnevni promet, ali opet nije baš standardna ulična staza. Prostora za pretjecanja ima, a iako na mjestima ima izletnih zona, na dosta mjesta su zidovi jako blizu, tako da predstavlja zanimljiv izazov za vozače.

Staza je velik izazov i za kočnice bolida, a zbog velikog stražnjeg pravca i ‘stani-kreni’ konfiguracije ekipama nije najlakše pogoditi savršene postavke i balans bolida. Ove godine po prvi put tamo imamo sprint, što znači da će uz novu generaciju bolida zadatak za ekipe biti još par puta teži, a ako se tu umiješa i kiša, onda će nastati potpuna ludnica.”