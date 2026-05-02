Norrisov 'ples' u Miamiju: McLaren srušio dominaciju Mercedesa, subota donosi novo uzbuđenje

Nakon duge petotjedne stanke, uzrokovane otkazivanjem utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, Formula 1 se vratila u velikom stilu na Velikoj nagradi Miamija. Vrućina Floride, brojne nadogradnje bolida i sprint format vikenda obećavali su akciju, a prvi dan donio je upravo to - dramu, iznenađenja i spektakularan preokret na vrhu poretka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris prekinuo je kvalifikacijsku dominaciju Mercedesa i osvojio pole position za subotnju sprint utrku, najavivši vikend koji bi mogao promijeniti tijek sezone.

Raspored vikenda Formule 1 u Miamiju koji je pred nama Subota, 2. svibnja 2026. 18:00: Sprint utrka (100 km) - RTL 2 i Voyo 22:00: Kvalifikacije za glavnu utrku - RTL 2 i Voyo Nedjelja, 3. svibnja 2026. 20.30: Emisija "Formula na RTL-u" - RTL i Voyo 22:00: Utrka za Veliku nagradu Miamija - RTL i Voyo

Hit dokumentarac o Maxu Verstappenu gledajte na Voyo

Subota donosi dvostruki program za sve ljubitelje oktanskog cirkusa. Prvo je na rasporedu sprint utrka, a samo nekoliko sati kasnije vozači će se ponovno boriti za startne pozicije, ovoga puta za glavnu nedjeljnu utrku.

Petak pun akcije i neočekivanih preokreta

Prvi dan na stazi Miami International Autodrome, smještenoj oko Hard Rock stadiona, bio je sve samo ne predvidljiv. Timovi su imali pune ruke posla s prilagodbom na nova tehnička pravila i testiranjem velikih paketa nadogradnji.

Nevjerojatni i emotivni dokumentarac o Ayrtonu Senni pod nazivom "Senna" gledajte na Voyo.

Ferrari najbrži na povratku, Mercedes u problemima

Kako bi se momčadima dalo više vremena za prilagodbu, prvi slobodni trening iznimno je produžen sa 60 na 90 minuta. U tim uvjetima najbolje se snašao Ferrari, čiji je Charles Leclerc postavio najbrže vrijeme sesije (1:29.310). Monegašanin je time potvrdio da opsežne nadogradnje na bolidu SF-26, koje uključuju čak jedanaest novih dijelova, daju rezultate. Iza njega su se plasirali Max Verstappen u Red Bullu i Oscar Piastri u McLarenu, nagovijestivši da je borba za vrh otvorenija no ikad.

S druge strane, momčad Mercedesa, koja je suvereno pobijedila na prve tri utrke sezone, suočila se s neočekivanim poteškoćama. George Russell žalio se na nedostatak prianjanja i ravnoteže bolida, dok vodeći čovjek prvenstva, Kimi Antonelli, zbog problema s pogonskom jedinicom nije uspio odraditi brzi krug na mekim gumama. Rani problemi za Srebrne strijele dali su naslutiti da njihova dominacija nije nedodirljiva.

Aktualni prvak Lando Norris prekinuo Mercedesov niz

Vrhunac dana uslijedio je u sprint kvalifikacijama, koje su donijele prvi pravi šok sezone. Lando Norris je fantastičnim krugom u vremenu 1:27.869 srušio Mercedes s trona i osigurao McLarenu prvi pole position u 2026. godini. Bio je to trenutak koji je potvrdio da je McLaren, dvostruki uzastopni konstruktorski prvak, s novim paketom nadogradnji napravio ogroman korak naprijed.

"Od prvog kruga na treningu bolid se činio boljim. Vratio mi je samopouzdanje koje mi je nedostajalo. Ovo je sjajan početak vikenda, vjerojatno i bolji nego što smo očekivali", izjavio je Norris nakon kvalifikacija.

Iako je bio razočaran, Kimi Antonelli uspio je spasiti čast Mercedesa osvojivši drugo mjesto, čime će startati uz Norrisa iz prvog reda. Treće mjesto pripalo je drugom vozaču McLarena, Oscaru Piastriju, što zaokružuje sjajan dan za momčad iz Wokinga. Charles Leclerc, koji je dominirao u prva dva dijela kvalifikacija (SQ1 i SQ2), na kraju je bio četvrti, dok su se Max Verstappen i George Russell morali zadovoljiti petim i šestim mjestom.

Subotnji spektakl: Sprint i borba za pole position

Nakon uzbudljivog petka, subota nudi dvostruku porciju adrenalina. Program započinje sprint utrkom u 18:00 sati po srednjoeuropskom vremenu (12:00 po lokalnom), gdje će vozači odvoziti 19 krugova u borbi za bodove koji se dodjeljuju prvoj osmorici. Norris će pokušati pretvoriti sjajnu startnu poziciju u pobjedu, no Antonelli i momčadski kolega Piastri bit će mu za petama.

Vrhunac dana slijedi u 22:00 sata po našem vremenu (16:00 po lokalnom), kada su na rasporedu kvalifikacije za glavnu nedjeljnu utrku. Glavno je pitanje može li McLaren ponoviti uspjeh ili je Norrisova brzina bila samo bljesak. Ferrari i Red Bull tražit će svoju priliku za povratak na vrh, dok će Mercedes pod svaku cijenu pokušati pronaći rješenja za svoje probleme i dokazati da ih se ne smije otpisati.

Ovaj vikend donosi i dodatnu dozu neizvjesnosti zbog vremenske prognoze. Dok se za subotu očekuje vruće i suho vrijeme, za nedjelju je najavljena velika vjerojatnost kiše i grmljavinskih oluja. S obzirom na stroga pravila u Floridi koja nalažu prekid događanja na otvorenom u slučaju grmljavine, utrka bi mogla biti prekinuta ili odgođena, što dodatno pojačava napetost.

Pred nama je subota koja će definirati ostatak vikenda u Miamiju. Sprint utrka ponudit će uvid u odnos snaga u utrkivačkim uvjetima, dok će kvalifikacije odrediti tko ima najbolje karte za nedjeljni spektakl koji bi, sudeći po svemu, mogao biti kaotičan i nezaboravan.

