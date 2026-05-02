Formula 1: Pogledajte najzanimljivije trenutke sprint kvalifikacija u Miamiju

U uzbudljivim sprint kvalifikacijama, vozač McLarena i aktualni svjetski prvak Lando Norris osigurao je pole position, prekinuvši tako dominaciju Mercedesa koji je bio na vrhu u prve tri utrke sezone. Norris je postavio najbrže vrijeme od 1:27.869, ostavivši iza sebe lidera prvenstva Kimija Antonellija u Mercedesu i svog momčadskog kolegu Oscara Piastrija.

Brojne momčadi iskoristile su pauzu kako bi donijele značajne nadogradnje na svoje bolide, a čini se da je McLaren pogodio sa svojim paketom, što se odmah vidjelo na stazi.

McLaren je u Miami stigao s opsežnim paketom aerodinamičkih poboljšanja, a njihova učinkovitost potvrđena je već u prvim izlascima na stazu. Sam Norris nije krio zadovoljstvo nakon osvajanja najbolje startne pozicije.

"Ovo je savršen rezultat za nas i lijep način da nagradimo momčad. Imamo puno novih nadogradnji na bolidu pa je lijepo ponovno osjetiti prianjanje. Znali smo da nam je ova staza uvijek odgovarala, ali znali smo i da će ono što donosimo biti dobar korak naprijed, i jest, naše su procjene bile točne", izjavio je Norris. ž

S druge strane, Ferrari, koji je također donio poboljšanja, imao je mješovite osjećaje. Charles Leclerc, koji je bio najbrži na jedinom slobodnom treningu, priznao je da su se mučili s mekim gumama.

"Naše nadogradnje su u redu. Problem je što su svi donijeli nadogradnje. Znamo da smo jači u tempu utrke, ali što se tiče kvalifikacija, još uvijek ima posla", rekao je Leclerc.

Prvi dio kvalifikacija (SQ1) odmah je ponudio uzbuđenje. Već na samom početku, Lance Stroll je u svom Aston Martinu napravio pogrešku, blokirao kotače i zaustavio se pokraj staze, što je izazvalo žutu zastavu. To je omelo brze krugove nekolicini vozača, uključujući i Norrisa. Stroll se uspio vratiti u boks, ali njegov nastup u kvalifikacijama tu je bio gotov.

Na kraju prve dvanaestominutne sesije, uz Strolla su ispali i njegov momčadski kolega Fernando Alonso, čije je vrijeme obrisano zbog prekoračenja granica staze, te Sergio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) i Esteban Ocon (Haas). Najveći šok bio je ispadanje Liama Lawsona iz Racing Bullsa, kojeg je u posljednjim trenucima izbacio Alex Albon u Williamsu.

U SQ2, Ferrari i McLaren nastavili su pokazivati sjajan tempo. Charles Leclerc postavio je najbrže vrijeme, dok ga je Oscar Piastri pratio u stopu. Ipak, ni McLaren nije prošao bez problema, budući da je Lando Norris imao nestabilan trenutak u šikani, no uspio je iskontrolirati bolid i izbjeći udarac u zid.

Na kraju drugog dijela, iz daljnjeg natjecanja ispali su vozači Audija, Gabriel Bortoleto i Nico Hülkenberg, Ollie Bearman u Haasu te oba vozača Williamsa, Alex Albon i Carlos Sainz. Sainz je bio posebno kritičan prema svojoj momčadi: "Tri smo koraka iza onoga gdje bismo trebali biti. Nisam sretan s ovim, da nakon sat i pol treninga i dalje budemo u ovakvom stanju".

Posljednjih osam minuta borbe za pole position donijelo je vrhunac napetosti. Ekipe su čekale posljednje trenutke kako bi iskoristile najbolje uvjete na stazi, a prvi mjerodavni krug postavio je George Russell. No, njegov rezultat nije dugo stajao na vrhu.

Lando Norris odvozio je fenomenalan krug i s vremenom 1:27.869 postavio nedostižan cilj za konkurenciju. Charles Leclerc u svom pokušaju nije uspio nadmašiti Norrisa, dok se Oscar Piastri probio na treće mjesto. Najbliži Norrisu na kraju je bio Kimi Antonelli, koji je u posljednjim sekundama uspio razdvojiti McLarene i osigurati start iz prvog reda. Konačni poredak sprint kvalifikacija pokazao je da su se Russell i Hamilton morali zadovoljiti šestim, odnosno sedmim mjestom, dok je Max Verstappen bio peti.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Špoljar o Ferrariju: 'Imaju sve uvjete za uspjeh, osim mentaliteta'