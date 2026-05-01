Matea Parlov Koštro za RTL otkriva: 'Nije lako kombinirati profesionalni sport i majčinstvo'

Hrvatska atletičarka Matea Parlov Koštro ponovno je u punom trenažnom procesu, a njezin povratak sportskim izazovima obilježen je posebnim obiteljskim ozračjem. U treninzima na zagrebačkom Jarunu često joj društvo pravi suprug Dražen, dok je najveća motivacija njihova kći Tea Iva.

„Jedva čekam doći u cilj, nju zagrliti i vidjeti što se s njom događa“, istaknula je Parlov Koštro, opisujući koliko joj obitelj znači u svakodnevnom sportskom ritmu.

U svom prirodnom okruženju, na Jarunu, Matea trenira u obiteljskom ritmu koji se značajno promijenio dolaskom djeteta. Donedavno je suprug Dražen pratio treninge na romobilu, dok danas njihova kći predstavlja najveći poticaj.

„Moram priznati da nije lako kombinirati profesionalni sport i majčinstvo, pogotovo kad je beba ovako mala, ali uz podršku obitelji i kluba sve se može“, rekla je atletičarka.

Njezin suprug Dražen Koštro dodatno je opisao koliko je njihova kći postala prepoznatljiva u atletskim krugovima.

„Beba je atrakcija gdje god se pojavi na utrkama jer nije baš čest slučaj da sportašica ima malu bebu i da se ozbiljno natječe, pa je uvijek najave službeni spikeri i dobije pljesak od publike“, rekao je.

Veliki povratak na natjecanja Matea je obilježila prije dva tjedna u Beogradu, gdje je već osam mjeseci nakon poroda osvojila postolje.

„Kruna prvog dijela sezone je zapravo to treće mjesto na beogradskom polumaratonu, na izuzetno zahtjevnoj stazi pa sam na dobrom putu da se vratim gdje sam stala i još i bolja“, poručila je Parlov Koštro.

Sjajan početak sezone nastavila je i u Pragu, gdje je na polumaratonu bila treća europska i ukupno deseta, dok je prije toga postavila državni rekord u jednosatnom trčanju s pretrčanih 17.590 metara. Osvojila je i naslov prvakinje Hrvatske.

„Odlučila sam u prvom dijelu sezone ne trčati maraton jer sam rodila carskim rezom i bio bi prevelik stres za tijelo, to ću u drugom dijelu sezone“, objasnila je.

Unatoč izazovima, ambicije su i dalje visoke. Jedna od najuspješnijih hrvatskih atletičarki jasno zna svoje ciljeve u nastavku karijere.

„Ja imam jasno zacrtan cilj, znam što od ostatka karijere želim napraviti, znam da mi tek slijede najbolje godine što se tiče maratona i to me gura naprijed“, rekla je.

Parlov Koštro vjeruje i u nastup na svojim trećim Olimpijskim igrama, koje bi se trebale održati u Los Angelesu 2028. godine.

„Ja vjerujem da ću do tada jako dobro trčati, imam još dosta vremena“, zaključila je.

Do tada, Matea Parlov Koštro nastavlja trenirati i pomicati vlastite granice, u najboljem društvu uz svoju obitelj.