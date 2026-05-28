FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
idemo u SAP /

IHF-ove odluke već dižu prašinu pred ždrijeb za SP: Hrvatsku čeka zanimljiv rasplet

IHF-ove odluke već dižu prašinu pred ždrijeb za SP: Hrvatsku čeka zanimljiv rasplet
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

IHF je dio reprezentacija već unaprijed rasporedio po skupinama i gradovima kako bi se osigurala što bolja organizacija i posjećenost.

28.5.2026.
21:01
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska rukometna reprezentacija s nestrpljenjem očekuje ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo, na kojem će biti jedan od osam nositelja iz prvog pota. Konačan popis sudionika gotovo je kompletiran nakon završetka trećeg kruga europskih kvalifikacija, pa je poznato 30 od ukupno 32 reprezentacije koje u siječnju 2027. putuju u Njemačku.

Preostale dvije reprezentacije odredit će IHF putem specijalnih pozivnica, a očekuje se da  Mađarska i Austrija budu među glavnim kandidatima za ta mjesta.

Ždrijeb je već definirao jakosne skupine, u kojima se Hrvatska nalazi u prvom potu zajedno s Danskom, Njemačkom, Islandom, Portugalom, Švedskom, Egiptom i Argentinom. U drugom potu su, između ostalih, Francuska, Slovenija, Norveška i Španjolska, dok su u trećem i četvrtom potu ostale reprezentacije, uključujući i dvije pozivnice IHF-a.

IHF je dio reprezentacija već unaprijed rasporedio po skupinama i gradovima kako bi se osigurala što bolja organizacija i posjećenost. Tako će, primjerice, Hrvatska igrati u skupini C u Münchenu, u SAP Gardenu, gradu u kojem živi i velika hrvatska zajednica. U istoj skupini nalazi se i domaćin Njemačka, dok su Portugal i Island smješteni u Magdeburg, a Italija i Francuska u Stuttgart.

Takav raspored znači da su neke od najjačih reprezentacija već “razdvojene” po skupinama, što bi Hrvatskoj moglo donekle olakšati prvi krug, iako i dalje prijete vrlo neugodni protivnici iz drugog i trećeg pota, poput Španjolske, Slovenije, Norveške i Srbije.

Ždrijeb skupina održat će se 10. lipnja u Münchenu, a do tada će biti poznati i posljednji sudionici turnira koji će popuniti preostala mjesta.

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaIhfSvjetsko Rukometno Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike