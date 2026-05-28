IHF-ove odluke već dižu prašinu pred ždrijeb za SP: Hrvatsku čeka zanimljiv rasplet

Hrvatska rukometna reprezentacija s nestrpljenjem očekuje ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo, na kojem će biti jedan od osam nositelja iz prvog pota. Konačan popis sudionika gotovo je kompletiran nakon završetka trećeg kruga europskih kvalifikacija, pa je poznato 30 od ukupno 32 reprezentacije koje u siječnju 2027. putuju u Njemačku.

Preostale dvije reprezentacije odredit će IHF putem specijalnih pozivnica, a očekuje se da Mađarska i Austrija budu među glavnim kandidatima za ta mjesta.

Ždrijeb je već definirao jakosne skupine, u kojima se Hrvatska nalazi u prvom potu zajedno s Danskom, Njemačkom, Islandom, Portugalom, Švedskom, Egiptom i Argentinom. U drugom potu su, između ostalih, Francuska, Slovenija, Norveška i Španjolska, dok su u trećem i četvrtom potu ostale reprezentacije, uključujući i dvije pozivnice IHF-a.

IHF je dio reprezentacija već unaprijed rasporedio po skupinama i gradovima kako bi se osigurala što bolja organizacija i posjećenost. Tako će, primjerice, Hrvatska igrati u skupini C u Münchenu, u SAP Gardenu, gradu u kojem živi i velika hrvatska zajednica. U istoj skupini nalazi se i domaćin Njemačka, dok su Portugal i Island smješteni u Magdeburg, a Italija i Francuska u Stuttgart.

Takav raspored znači da su neke od najjačih reprezentacija već “razdvojene” po skupinama, što bi Hrvatskoj moglo donekle olakšati prvi krug, iako i dalje prijete vrlo neugodni protivnici iz drugog i trećeg pota, poput Španjolske, Slovenije, Norveške i Srbije.

Ždrijeb skupina održat će se 10. lipnja u Münchenu, a do tada će biti poznati i posljednji sudionici turnira koji će popuniti preostala mjesta.