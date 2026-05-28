Majstorica za pamćenje u Draženovu domu! Finalist se nije znao do posljednje sekunde

Košarkaši Cibone izborili su plasman u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon što su u "majstorici" u Draženovom domu pobijedili Split sa 78-76.

Nakon što su "vukovi" u prvom susretu polufinala u Zagrebu pobijedili sa 84-79, Split je izjednačio pobjedom na Gripama sa 83-78, pa je o putniku u finale odlučivala majstorica u KC Dražen Petrović.

Bila je to dramatična i neizvjesna utakmica koju su dobili "Vukovi" pridruživši se Zadru koji je "dvokorakom" protiv Dubrovnika stigao do šestog uzastopnog finala.

Splićani su daleko bolje otvorili utakmicu. Nakon šest minuta igre poveli su 17-8, a na koncu prve četvrtfine imali su sedam koševa prednosti (21-14). Cibona je u drugom periodu igre izjednačila na 25-25, potom povela sa +4 (37-33), no "Žuti" u završnici četvrtine serijom 9-2 odlaze na poluvrijeme s tri koša prednosti.

U trećoj četvrtini gosti su imali četiri razlike, Cibona je izjednačila na 60-60, no Split je završio taj period igre serijom 5-0 za 65-60.

Split je na otvaranju posljednje četvrtinu poveo i sa 67-60. Uslijedio je period s nizom promašaja na obje strane, a u posljednjih pet minuta ušlo se sa 71-65 za goste. "Vukovi" su uzvratili serijom 5-0 stigavši na samo koš minusa tri minute prije kraja, a košem Markusa Lončara 1:15 prije kraja i poveli sa 74-73.

U posljednjoj minuti gledali smo pravu dramu. Willie Wiggins je zabio za gostujućih 75-74, Jan Palokaj pogađa tricu za vodstvo Cibone 77-75, Glen Cosey je promašio tricu, da bi Palokaj 17 sekundi prije kraja realizirao jedno bacanje za +3 Cibone (78-75).

Split je imao dovoljno vremena za napad, no Dario Drežnjak nije uspio pogoditi tricu, no lopta se odbila do Antonia Jordana koji je izborio dva slobodna bacanja. Prvo je pogodio, drugo namjerno promašio, ali gosti nisu uspjeli uhvatiti loptu i priči je bio kraj.

"Vukove" su do slavlja predvodili Justin Roberson sa 21 košem i sedam skokova, Luka Skorić sa 15, Markus Lončar sa 14, te Žan Mark Šiško sa 13 koševa. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Dario Drežnjak sa 24 koša, Wiggins je ubacio 13, a Antonio Sikirić 12 koševa.

Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.