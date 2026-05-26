Finale Eurolige zasjenio kontroverzni Grk i scene koje su šokirale Europu

Finale Eurolige između Olympiacosa i Real Madrida nije donijelo samo veliku dramu na parketu, već i ozbiljan incident na tribinama koji je zasjenio dio spektakla u Ateni. Osim što smo prenjeli kako su španjolski mediji žestoko kritizirali hrvatskog suca zbog pojedinih odluka u završnici utakmice, dodatna kontroverza dogodila se izvan terena.

Olympiacos je pred domaćim navijačima slavio protiv Real Madrida rezultatom 92:85 i tako stigao do naslova prvaka Europe, no tijekom susreta došlo je i do fizičkog obračuna u VIP loži.

U središtu incidenta našao se kontroverzni grčki biznismen i vlasnik Olympiacosa Evangelos Marinakis, koji je prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama ušao u sukob s Grigorisom Dimitriadisom, bivšim bliskim suradnikom grčkog premijera Kiriakosa Micotakisa.

Prema dostupnim snimkama, Marinakis je prišao Dimitriadisu, nešto mu rekao, a zatim ga udario šakom u lice. Uslijedila je burna reakcija, gdje mu je protivnik vratio istom mjerom i fizički obračun koji je brzo prerastao u kaos na tribinama.

Nakon intervencije osiguranja i kraće gužve, Marinakis je napustio dvoranu s poderanom majicom, dok se situacija postupno smirila.

Σε μια καλύτερη λήψη του βίντεο

φαίνεται ξεκάθαρα η απρόκλητη επίθεση του Μαρινάκη στον Γρηγόρη Δημητριάδη.



Ο Μαρινάκης καλεί τον Δημητριάδη να του πει στο αυτί κάτι και του επιτίθεται άνανδρα και πισώπλατα. Στη συνέχεια ο @grigoris_d αντιδράει στην προκλητική συμπεριφορά του… pic.twitter.com/oueiom3Qui — Νίκος🇬🇷Σωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS) May 25, 2026

Grigoris Dimitriadis inače je nećak grčkog premijera Kirjakosa Micotakisa, a grčku javnost već je ranije punio naslovnicama nakon što je 2022. godine podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika premijera zbog afere povezane s prisluškivanjem političara, novinara i drugih javnih osoba.