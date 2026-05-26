viralna snimka /

Finale Eurolige zasjenio kontroverzni Grk i scene koje su šokirale Europu

Foto: Mark Fletcher, MI News & Sport/Alamy/Profimedia

Nakon intervencije osiguranja i kraće gužve, Marinakis je napustio dvoranu s poderanom majicom

26.5.2026.
9:14
Sportski.net
Finale Eurolige između Olympiacosa i Real Madrida nije donijelo samo veliku dramu na parketu, već i ozbiljan incident na tribinama koji je zasjenio dio spektakla u Ateni. Osim što smo prenjeli kako su španjolski mediji žestoko kritizirali hrvatskog suca zbog pojedinih odluka u završnici utakmice, dodatna kontroverza dogodila se izvan terena.

Olympiacos je pred domaćim navijačima slavio protiv Real Madrida rezultatom 92:85 i tako stigao do naslova prvaka Europe, no tijekom susreta došlo je i do fizičkog obračuna u VIP loži.

U središtu incidenta našao se kontroverzni grčki biznismen i vlasnik Olympiacosa Evangelos Marinakis, koji je prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama ušao u sukob s Grigorisom Dimitriadisom, bivšim bliskim suradnikom grčkog premijera Kiriakosa Micotakisa.

Prema dostupnim snimkama, Marinakis je prišao Dimitriadisu, nešto mu rekao, a zatim ga udario šakom u lice. Uslijedila je burna reakcija, gdje mu je protivnik vratio istom mjerom i fizički obračun koji je brzo prerastao u kaos na tribinama.

Nakon intervencije osiguranja i kraće gužve, Marinakis je napustio dvoranu s poderanom majicom, dok se situacija postupno smirila.

 

 

Grigoris Dimitriadis inače je nećak grčkog premijera Kirjakosa Micotakisa, a grčku javnost već je ranije punio naslovnicama nakon što je 2022. godine podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika premijera zbog afere povezane s prisluškivanjem političara, novinara i drugih javnih osoba.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
