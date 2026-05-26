ANTONIJA ČERKEZ /

Hercegovka nakon poroda zablistala u spotu za novu pjesmu: 'Na snimanje sam povela obitelj'

Foto: Press

Antoniette ovog ljeta ne planira stati. Uz pjesmu "A ja luda", najavljuje još nekoliko singlova te niz koncerata diljem obale i kontinenta

26.5.2026.
13:30
Nakon jednog od najljepših životnih razdoblja i rođenja sina krajem prošle godine, Antonija Čerkez, poznata i kao Antoniette, vraća se glazbi snažnija, emotivnija i zrelija nego ikad. Atraktivna Hercegovka predstavila je novu pjesmu i spot "A ja luda", priču o ženi koja nakon razočaranja više ne pristaje na ljubav bez iskrenosti.

"Pjesma govori o snazi žene koja je prošla razočaranja, ali više ne želi trošiti energiju na nekoga tko ne zna što želi. Vjerujem da se sve u životu vrati i da postoji netko iznad nas tko na kraju sve posloži", poručuje.

Singl potpisuju provjereni regionalni hitmakeri Dragan Brajović Braja, kao autor teksta, te Dejan Kostić kao autor glazbe i aranžmana. Spot je sniman na čarobnoj Amalfijskoj obali u Italiji, a cijela ideja realizirana je gotovo spontano.

"Četiri dana prije puta odlučili smo da idemo u Italiju snimati spot. Uzela sam karte za cijeli naš mali dream team - mamu, supruga, sina i dvojicu snimatelja. Mama je pazila na sinčića dok sam ja snimala. Sama sam radila šminku i frizuru, a dane smo planirali prema izlascima i zalascima sunca. Bilo je dosta intenzivno, ali se isplatilo", otkrila je.

Posebnu pažnju u spotu privlače kadrovi vožnje kabrioletom uz spektakularne talijanske krajolike.

"Vlasnik rent-a-cara bio je uvjeren da ne znam voziti pa mi je sve objašnjavao kao da prvi put sjedam za volan. Auto ispred mene snimao me iz pokreta i iskreno ga je bilo strah kako će to izgledati. Ali, nakon pola snimanja nazvao me Schumacher", ispričala je kroz smijeh.

A jedna slučajna situacija im je donijela i najljepši kadar.

"Tražili smo lokaciju s pogledom na Positano kada nam je prišla žena i pitala želimo li snimati na njezinoj terasi. Rekla je da bi joj to bila čast. Tako smo potpuno neočekivano dobili jednu od najljepših lokacija u cijelom spotu", kaže pjevačica.

Antoniette ovog ljeta ne planira stati. Uz pjesmu "A ja luda", najavljuje još nekoliko singlova te niz koncerata diljem obale i kontinenta. Regionalna publika ju je najbolje upoznala tijekom sudjelovanja u srpskom showu "Zvezde Granda", gdje je osvojila visoko treće mjesto. Posebno se i danas pamti njezin upečatljiv nastup uz pjesmu Mate Bulića "Igraj Mare prašina se diže", kada je na pozornicu izašla u tradicionalnoj narodnoj nošnji i dodatno osvojila simpatije publike diljem regije.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
