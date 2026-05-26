'PAO NA ISPITU' /

Božinović 'oprao' Tomaševića zbog afere Hipodrom: 'Pokazao je sve mane i nedostatke'

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ministar je ocijenio da politička odgovornost ne počinje presudom ili nagodbom, 'već načinom na koji se reagiraš kada se pokaže da postoje ozbiljne naznake korupcije unutar sustava kojim upravljaš'

26.5.2026.
14:46
Hina
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, komentirajući sudsku nagodbu Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom, da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević "pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike".

"Kao što vidimo, danas više nema govora kao što je govorio na početku da se radi o političkim konstrukcijama i da ne vjeruje optužbama", istaknuo je Božinović za Tomaševića koji je u utorak negirao da je slučaj Koste Kostanjevića dokaz neodgovornog ponašanja gradske vlasti i stranke Možemo.

Ministar je ocijenio da politička odgovornost ne počinje presudom ili nagodbom, "već načinom na koji se reagiraš kada se pokaže da postoje ozbiljne naznake korupcije unutar sustava kojim upravljaš".

"Cijelo vrijeme je branio Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek, kojeg je toliko dugo branio, priznao krivnju za krađu javnog novca", naglasio je Božinović.

Kostanjević se nagodio s Uskokom 

Kosta Kostanjević, bivši ravnatelj zagrebačke gradske ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO), osuđen je na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Nakon dugog poricanja krivnje, Kostanjević se nagodio s Uskokom u aferi Hipodrom, a uz zatvorsku kaznu mora vratiti 450.000 eura koje je protuzakonito prisvojio, kao i platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura.

Govoreći o najnovijoj akciji policije i Uskoka, Božinović je precizirao da su uhićene četiri osobe koje su osumnjičene za šverc duhana u sastavu zločinačkog udruženja.

"Ta akcija, na kojoj su radile Policijske uprave karlovačka, zagrebačka i istarska, pokazuje kontinuitet rada policije i Uskoka", rekao je Božinović nakon svečane promocije magistara kriminalistike na Policijskoj akademiji Prvi hrvatski redarstvenik.

Dodao je kako se u najnovijoj akciji protiv krijumčara duhana radi o ozbiljnim štetama po državni proračun koji je, kako je istaknuo, samo prošle godine izgubio desetke milijuna eura na nedozvoljenoj proizvodnji i trgovini duhanom.

