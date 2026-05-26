MUNDIJAL SE BLIŽI /

Veliki šok pred Mundijal: Zvijezda ostala bez poziva kontroverznog izbornika

Veliki šok pred Mundijal: Zvijezda ostala bez poziva kontroverznog izbornika
Maroko će igrati u skupini C zajedno s Brazilom, Škotskom i Haitijem, a prvenstvo otvara 13. lipnja upravo protiv Brazila

26.5.2026.
21:28
Sportski.net
Izbornik Maroka Mohamed Ouahbi objavio je popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., na kojem će Maroko sedmi put nastupiti na najvećoj nogometnoj pozornici.

Marokanci i dalje nose status prve afričke reprezentacije koja je stigla do polufinala Mundijala, što su ostvarili prije četiri godine u Kataru, a sada žele ponoviti sličan uspjeh.

Kapetan momčadi bit će Achraf Hakimi, dok među glavnim adutima reprezentacije prednjače Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi i vratar Yassine Bounou.

Najveće iznenađenje je izostanak Hakim Ziyech, što je izazvalo brojne reakcije među navijačima.

Maroko će igrati u skupini C zajedno s Brazilom, Škotskom i Haitijem, a prvenstvo otvara 13. lipnja upravo protiv Brazila.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
