Veliki šok pred Mundijal: Zvijezda ostala bez poziva kontroverznog izbornika
Maroko će igrati u skupini C zajedno s Brazilom, Škotskom i Haitijem, a prvenstvo otvara 13. lipnja upravo protiv Brazila
Izbornik Maroka Mohamed Ouahbi objavio je popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., na kojem će Maroko sedmi put nastupiti na najvećoj nogometnoj pozornici.
Marokanci i dalje nose status prve afričke reprezentacije koja je stigla do polufinala Mundijala, što su ostvarili prije četiri godine u Kataru, a sada žele ponoviti sličan uspjeh.
Kapetan momčadi bit će Achraf Hakimi, dok među glavnim adutima reprezentacije prednjače Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi i vratar Yassine Bounou.
Najveće iznenađenje je izostanak Hakim Ziyech, što je izazvalo brojne reakcije među navijačima.
Maroko će igrati u skupini C zajedno s Brazilom, Škotskom i Haitijem, a prvenstvo otvara 13. lipnja upravo protiv Brazila.