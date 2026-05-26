Nižu se reakcije zbog korupcije na Hipodromu: 'Tomaševiću, vrijeme je za ostavku!'

Da je političkog poštenja Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku, poručila je u utorak zastupnica Marija Selak Raspudić, podsjetivši kako je zagrebački gradonačelnik do samog kraja inzistirao na nevinosti Koste Kostanjevića, koji je sklopio nagodbu s USKOK-om u aferi 'Hipodrom'.

"Gdje je danas Možemo!, gdje je jučer Tomislav Tomašević, gradonačelnik glavnog grada u trenutku kada saznajemo da se Kosta Kostanjević nagodio, dakle priznao da je Zagrebu zajedno sa svojim družinom ukrao 2 milijuna eura", zapitala se Selak Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) iznoseći stajalište na slobodnu temu.

Govoreći o Kostanjeviću, zastupnica je podsjetila da se radi o čovjeku na čijoj je nevinosti Tomašević inzistirao do samog kraja, "zbog čega je jedna gradska krađa postala politički slučaj bez presedana jer je lopov imao gradonačelnikovu zaštitu svim dokazima usprkos". Minimum koji smo zaslužili je da naš gradonačelnik jučer stane ispred svojih sugrađana i preuzme odgovornost, dodala je.

'Vrijeme je za ostavku'

"Da je političkog poštenja Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. Kada izbore dobiješ na tezi da te progone Turudić i mafija, da se protiv tebe i tvojih ljudi vode politički montirani procesi i kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za dva milijuna eura i kada najveći dio tog novca propadne jer ga svjesno nisi zatražio nazad, onda je vrijeme da ponudiš ostavku", ustvrdila je.

Selak Raspudić ocijenila je kako je ovaj slučaj paradigmatski primjer koji je razotkrio pravu narav stranke Možemo! te da su Tomašević i njegova stranka od početka znali o čemu se ovdje radi.

"To pokazuje udruženi zločinački pothvat za koji je optužen Goran Đulić, istaknuti član stranke Možemo! koji je, sigurno ne bez blagoslova s vrha, navodno progonio zviždače. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal", kazala je te prozvala i HDZ, ustvrdivši kako oni nemaju što predbacivati i docirati Možemo! u ovom slučaju jer su kriminalne afere učinili sastavnim dijelom politike.

HDZ: Nakon ovoga Možemo! nema više nikakvo pravo ikome docirati

Mostov Marin Miletić istaknuo je kako je "ovih dva milijuna eura, koje je maznula sekta Možemo!, kap u moru krađe".

I HDZ-ov Ante Deur pita se gdje su se sakrili zastupnici Možemo! i zagrebački gradonačelnik kad je Kostanjević sam priznao da je krao kroz lažne fakture, također, podsjetivši kako ga je Tomašević branio do samog kraja.

"Nakon ovoga Možemo! nema više nikakvo pravo ikome docirati. Kad ne trpaju u svoje džepove, Možemo! i Tomašević gule građane najvećom stopom poreza na dohodak, a za što se taj golemi novac otima građanima? Dijeli se šakom i kapom najčudnovatijim udrugama koji proučavaju rast trave, broje zrnca prašine, dok grad nikada nije bio gori. Zagreb je za Tomaševića postao grad koji je svrha samo sekti Možemo!", rekao je.

SDP-ova Kristina Ikić Baniček osvrnula se na ubojstvo maturanta Luke Milovca u Drnišu, za što odgovornima vidi policiju, DORH, sudstvo i Ministarstvo pravosuđa.

"Policija je zakazala jer se nije bavila jednom od ključnih zadaća, preventivom, a još je poraznija činjenica kada znamo da Hrvatska ima više od 450 policijskih službenika na 100.000 stanovnika. Ista stvar je sa sudstvom, imamo najviše sudaca per capita u EU, a sud nadležan za ubojicu nije bio u stanju godinama pokrenuti postupak za koji su istekli svi rokovi propisani zakonom. DORH je morao zahtijevati istražni zatvor. Svi su odgovorni, ali čija je to politička odgovornost? U ovom slučaju ima ime, prezime i funkciju - ministar pravosuđa Damir Habijan jer Hrvatska nema funkcionalan e-spis kakav imaju sve europske države", poručila je.

Sukob Mostova Mire Bulja i vladajućih

Tijekom iznošenja stajališta, došlo je do sukoba između Mostova Mire Bulja i vladajućih, nakon što je Mostov zastupnik Vladu ocijenio veleizdajničkom zbog ukidanja kune, imenovanja Borisa Vujčića guvernerom HNB-a i inflacija.

"Optužili ste više od 50 posto građana da su veleizdajnici. Ova Vlada i parlamentarna većina je rezultat parlamentarnih izbora i vi smatrate da svi oni koji su glasali za nas podržavaju veleizdajničku politiku, sram vas može biti. Biti u politici veleizdajnik je nešto najgore i ne možete tako govoriti", poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Nisam rekao da su građani, nego politike koje vi provodite. Nisu hrvatski građani vama dali za pravo da ukinete kunu, može vas sram biti", uzvratio je Bulj.

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a), komentirajući podatke Eurostata o tome koliko je novaca državama članicama isplaćeno iz fonda Next Generation i koliko ih je stvarno potrošeno, a prema kojima, navela je, Hrvatska ima najveći jaz u EU između ta dva pokazatelja.

"Prosječan jaz iznosi oko 2,7 posto, a u Hrvatskoj čak 25,2 posto. Hrvatska je dobila 5,78 milijardi eura, od čega je EK isplatila 4,73 milijarde, međutim, stvarno evidentirane investicije iznose 3,26 milijardi eura", kazala je upitavši tko će odgovarati ako Hrvatska bude morala vratiti novac dobiven za projekt robotaksija.

HDZ: Slučaj Kostanjević priznanje modela korupcije kojim Možemo! i SDP vode grad

Saborski zastupnici HDZ-a Krunoslav Katičić i Maksimilijan Šimrak poručili su u utorak kako je slučaj Koste Kostanjevića dokaz licemjerstva i neodgovornog ponašanja zagrebačke gradske vlasti, predvođene Možemo! te priznanje modela korupcije i kriminala kojim SDP i Možemo! vode Zagreb.

Zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić rekao je na konferenciji za novinare kako je bliski suradnik stranke Možemo!, Kosta Kostanjević potpisao nagodbu što je „priznanje o priznanju krivnje” u kojem je potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura, za što je dobio dvije i pol godine zatvora.

"Bitno je da se tu pokazuje sva laž i licemjerje onoga što se događa na političkoj sceni, posebno stranke Možemo!, u kojem su odjednom svi oni nestali. Otkazuju se presice, nema očitovanja", istaknuo je Katičić, zapitavši se što bi bilo da se nešto slično dogodilo, da je u to involviran netko iz Hrvatske demokratske zajednice?

Dodao je i kako je najveći apsurd što Grad Zagreb uopće nije na vrijeme predao imovinsko-pravni zahtjev koji se mora podnijeti do zaključenja dokaznog postupka, a riječ je o iznosu od 450 tisuća eura.

"Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo! Malo ću parafrazirati BBB i plakat na jednoj utakmici - A kaj ćemo sad, gradonačelniče?”, poručio je Katičić.

Šimrak: Kostanjevićeva presuda urušila narativ koji je Tomašević pokušao 'prodati'

Saborski zastupnik Šimrak rekao je kako je nagodba Koste Kostanjevića u potpunosti urušila narativ koji je pokušao "prodati" gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Afera Hipodrom više nije politička konstrukcija, što su silno željeli prikazati, nego priznanje jednog modela korupcije i kriminala kojim SDP i Možemo! vode Grad Zagreb i sustava koji služi da se iz gradske blagajne izvlači novac i zato ovo više nije samo pitanje Kostanjevića, nego Tomislava Tomaševića koji ga je politički štitio”, istaknuo je Šimrak.

Rekao je i kako je gradonačelnik imao obraza upirati prstom u institucije koje su radile svoj posao i umjesto da je pomogao u razotkrivanju kriminala rekao je kako ne vjeruje da je taj čovjek kriv.

"Zamislite da se radilo o nekom iz HDZ-a. Ti isti ljudi iz Možemo! tu bi osobu osudili prije nego što bi uopće imala priliku kročiti u sudnicu. Sada, kada se radi o nekom njihovom, onda je to tajming. Takvo licemjerstvo i takav modus operandi pokazuju u svemu”, izjavio je Šimrak.

Na novinarsko pitanje je li politička odgovornost gradonačelnika samo zato što je stao na stranu Koste Kostanjevića ili je u pitanju nešto malo šire, Katičić je odgovorio da iza svega stoji gradonačelnik Tomislav Tomašević koji godinu dana relativizira cijeli slučaj u kojem se legitimno postavlja pitanje gdje je 450 tisuća eura što nije mali novac.

Novinari su Katičića pitali i kako ocjenjuje Ivana Turudića nakon dvije godine na čelu DORH-a na što je odgovorio da „kada se govori o državnom odvjetništvu, onda se govori samo o onim proklamiranim medijski interesantnim slučajevima koji se tiču nekakve kazneno-pravne odgovornosti”.

"Iza rada državnog odvjetnika imate čitavu lepezu raznoraznih postupaka koji se vode u građanskom pravnom smislu i u arbitražama i u svim tim drugim tekovinama, a meni se čini i moj dojam je da je dokazano da se radi po pravilima struke i da nema nekakvih problema”, rekao je Katičić.

Što se tiče slučaja HDZ-ovog europarlamentarca Tomislava Sokola, Katičić je odgovarajući na novinarsko pitanje rekao da nema pravorijeka i da se ta tema želi nametnuti, da se vode razgovori i da će Predsjedništvo sukladno proceduri, Etičkom kodeksu i Statutu, donijeti svoju odluku i da će posljednju riječ imati Visoki časni sud HDZ.