Nasljednik Koste Kostanjevića: 'Poduzet ćemo sve pravne radnje da vratimo ukradeni novac'

Ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) Boris Dujmić u ponedjeljak je rekao da je bivši ravnatelj Kosta Kostanjević prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora te poručio da će USO poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati u proračun.

Kostanjević u ponedjeljak je, nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Osim toga, uz kaznu od 40.000 eura Kostanjević mora vratiti 450.000 eura koliko je, prema presudi, nezakonito pribavio u aferi Hipodrom preko tvrtke Eurolex zaštita.

Dujmić je novinarima kazao da je USO 18. svibnja predala imovinsko-pravni zahtjev prema Županijskom sudu protiv društva Eurolex zaštita i protiv bivšeg ravnatelja Kostanjevića. Protiv Eurolexa na milijun i 350 tisuća eura, a protiv Kostanjevića na 450.000 eura.

Odbio komentirati Tomaševića

Na novinarsko pitanje što kaže na nagodbu bivšeg ravnatelja USO-a Koste Kostanjevića, Dujmić je rekao da on službeno nema nikakve informacije o nagodbi osim ovog što su dobili iz medija.

Dujmić je na pitanje što to sada znači za Grad Zagreb s obzirom na to da je gradonačelnik Tomislav Tomašević branio Kostanjevića, kazao da on ne može komentirati odluke gradonačelnika, ali može reći da će USO poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.

U Gradu Zagrebu također su potvrdili da je USO podnijela imovinsko-pravni zahtjev protiv Eurolex zaštite i Kostanjevića. Podsjetili su da je "gradonačelnik Tomašević javno osudio izvlačenje novca iz USO-a te podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju". Također, gradonačelnik je najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu novac vratili gradu.

Moraju vratiti novac državi

U aferi Hipodrom, za koju je optužnica podignuta u prosincu 2025. godine, Uskok tvrdi da je bivši direktor USO-a Kostanjević zaštitarskoj tvrtki Eurolex nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' 450 tisuća eura.

Početkom travnja bivši suvlasnik Eurolexa Domagoj Galić i njegov otac Slavko također su priznali optužbe te su se nagodili s Uskokom kao i tvrtka Eurolex. Domagoju Galiću je izrečena kazna zatvora od dvije godine, a njegovom ocu od godine i četiri mjeseca. Uz to, svaki mora platiti 40.000 eura novčane kazne. Tvrtka Eurolex osuđena na novčanu kaznu od 25.000 eura te povrat 1,3 milijuna eura nezakonite zarade.

I Kostanjevićeva nasljednica Jagoda Bončina Franjković priznala je optužbe te je osuđena na uvjetnu kaznu pa je na optuženičkoj klupi u tom slučaju ostao samo bivši predsjednik upravnog vijeća USO Goran Đulić koji odbacuje optužbe.