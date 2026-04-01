FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASPLIĆE SE KLUPKO /

Neslužbeno doznajemo: Dvojica aktera afere Hipodrom nagodila se s Uskokom

×
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg voditelja Hipodroma Koste Kostanjevića i još četiri osobe

1.4.2026.
9:34
Tajana GvardiolIva Vukšić
VOYO logo
VOYO logo

Slavko i Domagoj Galić navodno su se nagodili s USKOK-om, neslužbeno doznajemo. Za Kostu Kostanjevića još uvijek se ne zna. Njih se tereti u aferi Hipodrom koja se povezuje sa strankom Možemo jer je riječ o ljudima bliskim zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Za danas je zakazana sjednica optužnog vijeća na zagrebačkom Županijskom sudu.

Tereti se ukupno petero optuženika za kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporabe položaja i ovlasti, produljeno kazneno djelo i kazneno djelo protiv javnog reda - počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Afera Hipodrom razotkrila je izvlačenje novca iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), konkretno vezano uz poslovanje zagrebačkog Hipodroma. Prema aktualnim informacijama iz istrage i podignute optužnice, šteta se procjenjuje na oko 1,8 milijuna eura.

Afera izazvala političke sukobe

USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg voditelja Hipodroma Koste Kostanjevića i još četiri osobe. Među uhićenima su se tijekom istrage našli i Goran Đulić (predsjednik Upravnog vijeća USO) te Jagoda Bončina Franjković (v.d. ravnateljice USO).

Sumnja se na fiktivno fakturiranje usluga i radova koji nikada nisu izvršeni na objektu Hipodroma, čime je novac sustavno izvlačen iz gradske ustanove.

Afera je izazvala oštre političke sukobe jer su se pod lupom našle osobe koje su na funkcije došle ili ostale za vrijeme aktualne gradske vlasti (Možemo!), iako su neki od aktera povezani i s bivšim strukturama. USKOK je u prosincu 2025. podignuo optužnicu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Odvjetnik Koste Kostanjevića iznenađen potezom USKOK-a: 'To je paradoks'

Tomislav Tomašević, Afera Hipodrom, Hipodrom, Možemo, Uskok, Optužba, Kosta Kostanjević
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
