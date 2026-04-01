Neslužbeno doznajemo: Dvojica aktera afere Hipodrom nagodila se s Uskokom

Slavko i Domagoj Galić navodno su se nagodili s USKOK-om, neslužbeno doznajemo. Za Kostu Kostanjevića još uvijek se ne zna. Njih se tereti u aferi Hipodrom koja se povezuje sa strankom Možemo jer je riječ o ljudima bliskim zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Za danas je zakazana sjednica optužnog vijeća na zagrebačkom Županijskom sudu.

Tereti se ukupno petero optuženika za kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporabe položaja i ovlasti, produljeno kazneno djelo i kazneno djelo protiv javnog reda - počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Afera Hipodrom razotkrila je izvlačenje novca iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), konkretno vezano uz poslovanje zagrebačkog Hipodroma. Prema aktualnim informacijama iz istrage i podignute optužnice, šteta se procjenjuje na oko 1,8 milijuna eura.

Afera izazvala političke sukobe

USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg voditelja Hipodroma Koste Kostanjevića i još četiri osobe. Među uhićenima su se tijekom istrage našli i Goran Đulić (predsjednik Upravnog vijeća USO) te Jagoda Bončina Franjković (v.d. ravnateljice USO).

Sumnja se na fiktivno fakturiranje usluga i radova koji nikada nisu izvršeni na objektu Hipodroma, čime je novac sustavno izvlačen iz gradske ustanove.

Afera je izazvala oštre političke sukobe jer su se pod lupom našle osobe koje su na funkcije došle ili ostale za vrijeme aktualne gradske vlasti (Možemo!), iako su neki od aktera povezani i s bivšim strukturama. USKOK je u prosincu 2025. podignuo optužnicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Odvjetnik Koste Kostanjevića iznenađen potezom USKOK-a: 'To je paradoks'