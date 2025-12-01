Nobilo i dalje tvrdi: 'Siguran sam da Kostanjević nije sve primio sam!' Tomašević danas šuti

AFERA TRESE ZAGREB /

USKOK tereti Kostu Kostanjevića, bivšeg šefa gradske tvrtke za upravljanje sportskim obkektima, da je zagrebački Hipodrom oštetio za milijun i 800 tisuća eura.

Istražitelji smatraju da je Kostanjević novac zamračio na zaštitarskim poslovima i to preko oca i sina Galić iz zaštitarske tvrke Eurolex. Oni su si preko lažnih računa za navodne deložacije priskbili milijun i 300, a Kostanjević 450 tisuća eura.

Optuženi Galići sve su priznali. No odvjetnik Koste Kostanjevića, Nikica Leskovar kaže: "On i dalje negira svoju krivnju, ja i dalje stojim iza njega da je to točno. Kada primimo optužnicu vidjet ćemo kako je ona impostirana. Mi smatramo da istraga nije pokazala da postoji osnovana sumnja da bi on bio kriv.", izjavio je odvjetnik Koste Kostanjevića.

Tomislav Tomašević u ovom je predmetu dao iskaz kao svjedok. Tražili smo ga komentar, a Možemo pred kamere poslao saborsku zatsupnicu Uršu Raukar:

Afera je u javnost isplivala u jeku kampanje za lokalne izbore - koje je Tomašević usprkos optužbama na kraju dobio. Kaznenu prijavu podnio je odvjetnik Anto Nobilo: "Ja ne bi nikada ni prijavio da nisam imao dokaze da je kazneo djelo počinjeno. ja se nadam da će u nastavku doći do istarge i kome je sve otišao novac jer sam siguran da kostanjević nije sve sam primio." Više pogledajte u prilogu Ane Mlinarić