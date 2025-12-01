Potresne scene nakon požara na Maksimiru: 'Iz prozora moje sobe sukljao je plamen'

OSTALI BEZ SVEGA /

Dojava o požaru obiteljske kuće, nešto iza 11 sati, u neposrednoj blizini Dinamova stadiona. Velik plamen sukljao je iz potkrovlja. Iako su zagrebački vatrogasci brzo stigli - jednoj je obitelji vatra progutala sve.

I iz daljine i iz neposredne blizine. Na prvi pogled bilo sve je bilo jasno. Ovo nije mali požar. Izbio je na prvom katu, proširio se na potkrovlje. I bez doma ostavio četvero umirovljenika. Više pogledajte u prilogu Ružice Đukić.