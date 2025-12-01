Vlasta i Janko su u nekoliko minuta izgubili sve što su gradili 80 godina: 'Ne mogu uopće govoriti'

Dojava o požaru obiteljske kuće, nešto iza 11 sati, u neposrednoj blizini Dinamova stadiona. Velik plamen sukljao je iz potkrovlja. Iako su zagrebački vatrogasci brzo stigli, jednoj je obitelji vatra progutala sve.

I iz daljine i iz neposredne blizine. Na prvi pogled bilo je sve jasno.

Ovo nije mali požar. Izbio je na prvom katu, proširio se na potkrovlje. I bez doma ostavio četvero umirovljenika.

Nisu odmah primijetili požar

"Ovaj gornji kat, baš tu di gori, tu mi stanujemo", rekla je Vlasta Jukić, koja kaže da je došla iz dućana i da nije odmah primijetila požar.

"I došla sam unutra i zvala sam supruga. Dosta sam imala za nosit. Kad sam ušla u kuću sve je pucketalo unutra. I onda sam došla gore u dim. Ne mogu uopće govoriti", potreseno je nadodala Vlasta.

Nisu ostavili upaljen štednjak ni neki drugi kućanski uređaj. Instalacije, kažu, nisu dirali posljednjih 30 godina. U nekoliko minuta otišlo je sve ono što su stekli u svojih 80 godina.

Foto: Screenshot/rtldanas

Ne znaju je li im išta ostalo...

"Iz prozora moje sobe je sukljao plamen. Unutra je praktično sve izgorjelo. Ja sam inženjer građevinski. Imao sam cijelu sobu obloženu s literaturom, projektima, slikama, fotkama. To je sad sve valjda otišlo", prepričao je njezin suprug Janko.

Nažalost, Vlasta i Janko ne znaju gdje će sada. Trenutačni prioritet im je ući kad se požar izgasi, kako bi vidjeli je li im išta ostalo u požaru.

"Imamo kćer. Kćer je tamo do. U maloj kućici dole pokraj tak da možemo se za silu kod nje smjestit za prespavat", nadodao je Janko.

"To je tragedija"

U prizemlju kuće stanuje još jedna obitelj.

"To je tragedija i to je to", rekao je Čedomil Gros, čiji je dom također izgorio u požaru.

"Pa vjerojatno ću morati otići u drugi stan. Ovdje se neće moći jer to se mora sve izračiti prvo, ne?", odgovorio je Čedomil na upit hoće li imati gdje spavati večeras.

Vatrogasci danima nemaju mira

Foto: Screenshot/rtldanas

Brzom i učinkovitom intervencijom vatrogasaca vatra se nije proširila na susjednu točnije, spojenu kuću.

"Nitko nije ozlijeđen, sve četiri osobe su izišle iz objekta. Hitna medicinska pomoć ih je pregledala i sve je u redu", kazao je Mario Benković, zapovjednik postaje Dubrava JVP Zagreb, koji se složio da zagrebački vatrogasci u posljednjih par dana nemaju mira.

Što je uzrok ovog požara utvrđuje policija, ali ovo doba godine poznato je po povećanom broju intervencija vatrogasaca i to zbog adventskih vijenaca, nekvalitetnih lampica i produžnih kablova pa i ovog prosinca pozivaju na oprez. Koliko je vatra brza i moćna pokazuje i današnji slučaj.