Vlasta i Janko su u nekoliko minuta izgubili sve što su gradili 80 godina: 'Ne mogu uopće govoriti'
Ovo nije mali požar. Izbio je na prvom katu, proširio se na potkrovlje, i bez doma ostavio četvero umirovljenika
Dojava o požaru obiteljske kuće, nešto iza 11 sati, u neposrednoj blizini Dinamova stadiona. Velik plamen sukljao je iz potkrovlja. Iako su zagrebački vatrogasci brzo stigli, jednoj je obitelji vatra progutala sve.
I iz daljine i iz neposredne blizine. Na prvi pogled bilo je sve jasno.
Ovo nije mali požar. Izbio je na prvom katu, proširio se na potkrovlje. I bez doma ostavio četvero umirovljenika.
Nisu odmah primijetili požar
"Ovaj gornji kat, baš tu di gori, tu mi stanujemo", rekla je Vlasta Jukić, koja kaže da je došla iz dućana i da nije odmah primijetila požar.
"I došla sam unutra i zvala sam supruga. Dosta sam imala za nosit. Kad sam ušla u kuću sve je pucketalo unutra. I onda sam došla gore u dim. Ne mogu uopće govoriti", potreseno je nadodala Vlasta.
Nisu ostavili upaljen štednjak ni neki drugi kućanski uređaj. Instalacije, kažu, nisu dirali posljednjih 30 godina. U nekoliko minuta otišlo je sve ono što su stekli u svojih 80 godina.
Ne znaju je li im išta ostalo...
"Iz prozora moje sobe je sukljao plamen. Unutra je praktično sve izgorjelo. Ja sam inženjer građevinski. Imao sam cijelu sobu obloženu s literaturom, projektima, slikama, fotkama. To je sad sve valjda otišlo", prepričao je njezin suprug Janko.
Nažalost, Vlasta i Janko ne znaju gdje će sada. Trenutačni prioritet im je ući kad se požar izgasi, kako bi vidjeli je li im išta ostalo u požaru.
"Imamo kćer. Kćer je tamo do. U maloj kućici dole pokraj tak da možemo se za silu kod nje smjestit za prespavat", nadodao je Janko.
"To je tragedija"
U prizemlju kuće stanuje još jedna obitelj.
"To je tragedija i to je to", rekao je Čedomil Gros, čiji je dom također izgorio u požaru.
"Pa vjerojatno ću morati otići u drugi stan. Ovdje se neće moći jer to se mora sve izračiti prvo, ne?", odgovorio je Čedomil na upit hoće li imati gdje spavati večeras.
Vatrogasci danima nemaju mira
Brzom i učinkovitom intervencijom vatrogasaca vatra se nije proširila na susjednu točnije, spojenu kuću.
"Nitko nije ozlijeđen, sve četiri osobe su izišle iz objekta. Hitna medicinska pomoć ih je pregledala i sve je u redu", kazao je Mario Benković, zapovjednik postaje Dubrava JVP Zagreb, koji se složio da zagrebački vatrogasci u posljednjih par dana nemaju mira.
Što je uzrok ovog požara utvrđuje policija, ali ovo doba godine poznato je po povećanom broju intervencija vatrogasaca i to zbog adventskih vijenaca, nekvalitetnih lampica i produžnih kablova pa i ovog prosinca pozivaju na oprez. Koliko je vatra brza i moćna pokazuje i današnji slučaj.