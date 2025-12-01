Planula kuća na Maksimiru, očajni stanari: 'Sve mi je izgorjelo...'

STRAVIČNI PRIZORI /

U Zagrebu su posla imali vatrogasci. U neposrednoj blizini Dinamova stadiona gasili su požar u kući. Otvoreni plamen zahvatio je krov pa je na intervenciju upućeno pet vatrogasnih vozila. Požar se gasi iznutra i izvana kako bi se spriječilo širenje vatre na obližnje objekte. Evo što kažu stanari koji su srećom dobro, ali još ne znaju što ih čeka u domovima nakon što se požar ugasi.

