MOGU LI TO?

Dinamo ima priliku vratiti se na prvo mjesto SHNL-a nakon mjesec i pol dana

Nogometaši Gorice i Dinama u nedjelju će zaključiti 15. kolo SHNL-a u Velikoj Gorici, a Plavi imaju priliku vratiti se na prvo mjesto ljestvice nakon mjesec i pol dana. Nakon teškog poraza u Lilleu i turbulentne jeseni, momčad Marija Kovačevića ulazi u tjedan u kojem ga čeka dvoboj protiv Hajduka.

Gorica je posljednjih godina jedno od najtežih Dinamovih gostovanja, a ove sezone već je slavila i na Maksimiru. Momčad Marija Carevića u dobroj je formi i puna samopouzdanja, iako im nedostaje suspendirani Iker Pozo. Dinamo će biti bez Matea Lisice, a Kovačević bi pet mogao izmiješati sastav. 

30.11.2025.
21:13
Silvijo Maksan
