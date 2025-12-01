Mamić moli Milanovića za pomilovanje, a nećete vjerovati što je rekao za 'svoju' državu Hrvatsku

Zdravko Mamić, kriminalac i bjegunac koji se od hrvatskog pravosuđa skriva u susjednoj Bosni i Hercegovini, u novom je intervjuu otkrio da mu Hrvatska ne fali.

Mamić, koji je osuđen na šest i pol godina zatvora radi izvlačenja 117 milijuna kuna iz Dinama, otkrio je kako nogomet više, osim reprezentacije, ne prati te kako pomaže kćerkama u poslu sa solarnim panelima. Što se tiče samog života, kazao je kako mu Zagreb ne fali i da se u Hrvatsku ne misli vraćati da bi “nevin bio u zatvoru”.

"Mislim da sam zaslužio puno pošteniji status i zbog svega onoga što je moja obitelj napravila i onih rezultata koje smo ostvarili, i u konačnici kao građanin, ako je već došlo do toga da je politika rekla da se mene mora eliminirati..."

Mamić je izjavio i kako mu nikad nije bilo “ni na rubu pameti” da odsluži kaznu na koju je osuđen.

"Ne vidim se u zatvoru, a pogotovo ne u hrvatskom zatvoru, te kada bi do toga došlo, inzistirao bih da odslužim kaznu u Bosni i Hercegovini..." rekao je Mamić.

Mamić je otkrio i kako mu je bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren ponudio platiti jamčevinu nakon jednog od uhićenja.

"Nisam imao nikakav ni službeni ni neslužbeni zahtjev za pomilovanjem (prema predsjedniku Milanoviću op.a), a ono na presici je bilo spontano, neplanirano. I nije mi žao, jer cijela jedna obitelj je samljena na pravdi Boga..." rekao je Zdravko Mamić u intervjuu u kojemu je svog brata Zorana, koji je osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora, nazvao anđelom.

Kada je upitan misli li da se pomilovanje može desiti, Mamić je kazao:

"Imam mišljenje i vjeru, ne ulazeći u politiku, da je Milanović čovjek koji, kao Lovren ili kao ja, ima gard i stav, a to je sada njemu na dušu... A to (pomilovanje), kada bi se desilo, bio bi čin pravde... jer ne moraš biti pravnik da bi skužio da su svi procesi protiv mene politički montirani."

