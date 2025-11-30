Rijeka povela, pa se spašavala protiv Lokomotive

Iako je od samog starta susreta imala rezultatsku prednost, Rijeka s Maksimira odlazi samo s bodom nakon remija 1-1 s Lokomotivom u 15. kolu SuperSport HNL-a. I nedjelja sigurno nije bila uspješna za Riječane, ne zbog okolnosti i činjenica. Dakle, razlika između momčadi Nikice Jelavića i Victora Sancheza tako i dalje iznosi tek bod u korist šestoplasiranih Lokosa, koji su upisali već sedmi remi ove sezone, dok aktualni prvak i dalje ne uspijeva spojiti dvije uzastopne ligaške pobjede. I to je problem za njih. Rijeka je povela već u trećoj minuti golom Ante Mateja Jurića, a izjednačio je Aleks Stojaković u 76. minuti.

Nakon velike pobjede u derbiju nad Hajdukom (5-0) i vrlo dobre predstave protiv AEK-a u Konferencijskoj ligi (0-0), Riječani su se nadali nastavku dobrih rezultata. Lokomotiva je produžila tako niz bez prvenstvene pobjede na šest utakmica – posljednji put je slavila 5. listopada protiv Dinama (2-1), nakon čega je upisala dva poraza i četiri remija.

Trener Rijeke Victor Sanchez u odnosu na susret s AEK-om iz Larnake napravio je čak sedam promjena u sastavu. Odmorio je i najboljeg igrača momčadi Tonija Fruka, koji je u igru ušao tek u završnici. Kad smo kod završnice, gosti su mogli do nova tri boda, u prilici se našao Čop, no Posavec je još jednom dobro intervenirao.

Kolo će u ponedjeljak zaključiti dvoboj Gorice i Dinama, koji počinje u 18 sati.

Trenutno na ljestvici vodi Hajduk s 30 bodova, Dinamo je drugi s dva boda manje i utakmicom manje, dok je Slaven Belupo na trećem mjestu sa 22 boda. Lokomotiva je šesta s 19 bodova, a Rijeka sedma s bodom manje.

Rezultati 15. kola HNL-a:

Lokomotiva – Rijeka 1:1 (Stojaković 76'/Jurić 3')

Subota:

Istra 1961 – Slaven Belupo 1:1 (Prevljak 90+3'/Nestorovski 45' – 11 m)

Hajduk – Varaždin 1:1 (Šego 54'/Duvnjak 44')

Petak:

Vukovar 1991 – Osijek 2:2 (Jurilj 54', 82'/Jakupović 35', Omerović 56')

Ponedjeljak:

Gorica – Dinamo (18:00)

