Hajdukovci, bolje ne gledajte: Evo kolike su šanse Dinama za osvajanje naslova prvaka
Dinamo završio godinu na vrhu, a velike su šanse da će tamo završiti i cijelu sezonu
Ovoga vikenda odigrane su posljednje ovogodišnje utakmice u SHNL-u i natjecanje se nastavlja krajem siječnja 2026., a u drugi dio sezone Dinamo ulazi kao vodeća momčad lige.
Dinamo ima 38 bodova, dok je Hajduk drugi sa 37 bodova. Istra 1961 na trećem mjestu ima 26 bodova, kao i Slaven Belupo stepenicu niže.
Rijeka je peta sa 24 boda. Posljednji je Osijek s 14 bodova.
Šanse za titulu
Statistička platforma "FootballMeetsData" nakon odigranog posljednjeg kola u 2025. godini objavila je ažurirane projekcije i prema njima najveće šanse za osvajanje naslov ima Dinamo, čak 76 posto.
Drugoplasirani Hajduk za osvajanje titule, prve nakon više od 20 godina, ima samo 23% šansi.
Treći kandidat ne postoji pa su šanse nekog drugog kluba iz naše lige procijenjene na samo 1%.
Prvenstvo se nastavlja 20. siječnja kada je na rasporedu nastavak prekinutog susreta Istra 1961 - Rijeka, a četiri dana kasnije je na rasporedu 19. kolo.
