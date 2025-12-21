Hajdukovci, bolje ne gledajte: Evo kolike su šanse Dinama za osvajanje naslova prvaka

Ovoga vikenda odigrane su posljednje ovogodišnje utakmice u SHNL-u i natjecanje se nastavlja krajem siječnja 2026., a u drugi dio sezone Dinamo ulazi kao vodeća momčad lige.

Dinamo ima 38 bodova, dok je Hajduk drugi sa 37 bodova. Istra 1961 na trećem mjestu ima 26 bodova, kao i Slaven Belupo stepenicu niže.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rijeka je peta sa 24 boda. Posljednji je Osijek s 14 bodova.

Šanse za titulu

Statistička platforma "FootballMeetsData" nakon odigranog posljednjeg kola u 2025. godini objavila je ažurirane projekcije i prema njima najveće šanse za osvajanje naslov ima Dinamo, čak 76 posto.

❄️ Dinamo Zagreb 🇭🇷 go on the winter break as HNL leaders for the first time since 2022.



38 pts 🔵 Dinamo Zagreb

37 pts ⚪️ Hajduk Split



🟡🟢 Istra looking promising for their first ever European entry!



Everything to play for in 2026 half-season!



🇭🇷 HNL — Matchday 18… pic.twitter.com/qnJDTVsR5Y — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 21, 2025

Drugoplasirani Hajduk za osvajanje titule, prve nakon više od 20 godina, ima samo 23% šansi.

Treći kandidat ne postoji pa su šanse nekog drugog kluba iz naše lige procijenjene na samo 1%.

Prvenstvo se nastavlja 20. siječnja kada je na rasporedu nastavak prekinutog susreta Istra 1961 - Rijeka, a četiri dana kasnije je na rasporedu 19. kolo.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje izjave nakon mečeva na FNC 26 u Podgorici