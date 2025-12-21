FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEUMOLJIVA STATISTIKA /

Hajdukovci, bolje ne gledajte: Evo kolike su šanse Dinama za osvajanje naslova prvaka

Hajdukovci, bolje ne gledajte: Evo kolike su šanse Dinama za osvajanje naslova prvaka
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Dinamo završio godinu na vrhu, a velike su šanse da će tamo završiti i cijelu sezonu

21.12.2025.
23:16
M.G.
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ovoga vikenda odigrane su posljednje ovogodišnje utakmice u SHNL-u i natjecanje se nastavlja krajem siječnja 2026., a u drugi dio sezone Dinamo ulazi kao vodeća momčad lige.

Dinamo ima 38 bodova, dok je Hajduk drugi sa 37 bodova. Istra 1961 na trećem mjestu ima 26 bodova, kao i Slaven Belupo stepenicu niže.

Rijeka je peta sa 24 boda. Posljednji je Osijek s 14 bodova.

Šanse za titulu

Statistička platforma "FootballMeetsData" nakon odigranog posljednjeg kola u 2025. godini objavila je ažurirane projekcije i prema njima najveće šanse za osvajanje naslov ima Dinamo, čak 76 posto.

Drugoplasirani Hajduk za osvajanje titule, prve nakon više od 20 godina, ima samo 23% šansi.

Treći kandidat ne postoji pa su šanse nekog drugog kluba iz naše lige procijenjene na samo 1%.

Prvenstvo se nastavlja 20. siječnja kada je na rasporedu nastavak prekinutog susreta Istra 1961 - Rijeka, a četiri dana kasnije je na rasporedu 19. kolo.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje izjave nakon mečeva na FNC 26 u Podgorici

StatistikaHnlDinamoHajduk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEUMOLJIVA STATISTIKA /
Hajdukovci, bolje ne gledajte: Evo kolike su šanse Dinama za osvajanje naslova prvaka