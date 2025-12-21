FREEMAIL
DUO U FOKUSU /

Livaja i Rebić na meti hajdukovaca: 'Nije mu krenula ni topla voda. Slučanost? Teško'

Livaja i Rebić na meti hajdukovaca: 'Nije mu krenula ni topla voda. Slučanost? Teško'
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Ante Rebić i Marko Livaja dobili su crvene kartone i ostavili Hajduk s devetoricom na terenu

21.12.2025.
19:25
M.G.
Ivo Cagalj/pixsell
U susretu 18. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na Poljudu pobijedio Vukovar 1991 sa 2-1 približivši se vodećem Dinamu na bod zaostatka.

Nevjerojatnu utakmicu odigrali su Hajduk i Vukovar 1961. Gledatelji su mogli vidjeti tri gola, još tri poništena gola, te čak tri crvena kartona pri čemu su na "hlađenju" završile dvije najveće Hajdukov zvijezde Marko Livaja i Ante Rebić.  

Rebić je isključen u 74. minuti, a dvije minute kasnije i Livaja.

Nakon pobjede nad Vukovarom navijači Hajduka najviše su u komentarima na društvenim mrežama spominjali isključeni dvojac, Livaju i Rebića.

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Rebić dobije crveni karton, a pet minuta kasnije i Livaja. Slučajnost? Teško. Izgleda da je u svlačionici bila boca whiskya, pa Rebić poslao Livaji poruku: “Ajde, nemoj da pijem sam, sudac je već raspoložen.”

"Livaja u inat Garciji crveni 100%"

"Ovo su one utakmice kad je protivnik loš, a ti mu ne daš tri komada nego se on vrati iz ničega, pa strepiš do kraja. Garcia ponovo nema osjećaj i ne vadi Rebića premda je imao žuti i bio nervozan uz stalne prigovore. Livaja je isti sekund bio svjestan da je napravio glupost koja nas na sreću nije koštala, j**i ga događa se i najboljima. Za mjesec dana smo bez Rebića i Livaje protiv Istre, ali bilo smo i u prvom kolu pa smo ih dobili. Sretan Božić svima. "

"Rebiću nije krenula ni topla voda, Livaja mu stigao nakon 3 minute."

POGLEDAJTE VIDEO: Croata i Eskiev nisu mogli čekati veljaču: Pale su prozivke i koškanje u ringu

NavijačiHajdukMarko LivajaAnte RebićVukovar 1991
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
