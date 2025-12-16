Što Splićani misle o odnosu Livaje i Garcije? 'Sigurno da mu se zamjerio'

VRUĆA TEMA /

Nogometaši Hajduka za vikend su se vratili pobjedama i to uglavnom bez Marka Livaje koji je na terenu protiv Lokomotive dobio svega 10 minuta. Gonzalo Garcia tako je pokazao da može igrati bez Livaje, no pitanje je kakvim će to odnosima unutar kluba rezultirati. Iako je odluka o tome tko hoće, a tko neće igrati isključivo na treneru, ipak je nemoguće ignorirati činjenicu da je kapetan kluba najplaćeniji, po mnogima najbolji igrač Hajduka uglavnom grije klupu. Što o odnosu Livaja - Garcia misle Splićani. Po odgovore je RTL Danas otišao na splitsku rivu.

"Sigurno da se Livaja nešto zamjerio Garciji Međutim, Garcia mora biti dobar trener. To znači, on mora staviti Livaju. Livaja je najbolji igrač Hajduka, daleko najbolji", rekao je jedan Splićani, a u videu pogledajte mišljenja drugih.